Harán el primer Martín Fierro Uruguay: quiénes van a votar, cuándo sería la gala y qué se sabe hasta ahora

Tras algunos trascendidos y rumores, se confirmó que los premios Martín Fierro preparan su desembarco en Uruguay. El emblemático reconocimiento a lo mejor de la televisión argentina se fue diversificando hacia otros rubros, desde la radio al creciente mundo digital, y ahora también planea cruzar fronteras.

Según informó el periodista Gustavo Descalzi, este lunes se firmó el contrato por los derechos del premio, que se organizará en Uruguay en principio este año y el que viene, aunque no se descarta continuarlo.

"Luego de dos años de conversaciones llegamos a un acuerdo: llegará su Martín Fierro", declaró Luis Ventura, periodista y presidente de APTRA, en diálogo con Descalzi. "Siempre dije que Uruguay tiene una actividad periodística, artística, musical muy rica y muy profesional. Veo mucha tele charrúa, escucho radio cuando estoy en mi ranchito de Los Titanes, miro siempre los portales y ahora le estoy prestando atención al streaming. Es un medio donde trabaja mucha gente, es competitiva, hay producción de calidad y por suerte se pudo avanzar con una empresa productora que trabaja acá y en Uruguay. Así que ya es oficial".

Los derechos sobre el evento los adquirió la empresa DK44, de Fabián Esperón, reconocido representante de artistas y organizador de eventos. Según contó el propio Esperón, planean dar premios en teatro, música, cine, televisión, radio y streaming, y no descartan cubrir también lo digital.

La primera edición del Martín Fierro de Uruguay se realizaría antes de fin de año, aunque todavía falta definir la locación y también la fecha exacta.

En cuanto a la mecánica de los reconocimientos, se explicó que los ternados se elegirán a partir de una comisión de expertos uruguayos. Sin embargo, al momento de votar, emitirán su opinión los miembros de APTRA más una selección de especialistas de Uruguay.

"Estoy convencido que el Martín Fierro Uruguay será muy importante para la industria periodística, para los canales de TV, radio, streaming y sobre todo para las artes como el cine, teatro, música, donde hay un nivel internacional de producción y creativo", dijo Esperón.