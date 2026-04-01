Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow TV y radio

Sorpresivo pase televisivo: clásico programa que iba por Canal 4 empezará a emitirse por Canal 12

Un histórico programa del deporte nacional sacude la grilla con un cambio de pantalla y horario. Su nueva temporada debuta este fin de semana: todos los detalles.

El País
El País
01/04/2026, 20:53
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cámara en estudio de televisión.
Canal 12.
Foto: Estefanía Leal

El panorama de la televisión uruguaya tiene un cambio de alto impacto para los seguidores del automovilismo. Tras una larga trayectoria en VTV y un paso por Canal 4, el ciclo Motores en Punta se traslada a la pantalla de Canal 12 a partir de este mismo fin de semana.

La nueva etapa del emblemático programa dedicado al deporte de motor trae consigo una renovación en la estructura de su emisión. El ciclo se emitirá ahora los domingos en el horario de las 14:00 horas, haciendo que el análisis y la información de la actividad automovilística lleguen a la audiencia en un espacio central de la tarde dominical. Al frente del equipo se mantiene la conducción de Marcos Silva, quien seguirá siendo el hilo conductor de este clásico televisivo en su nueva casa.

Sorpresa de Canal 4: a quién habría elegido para conducir su principal apuesta del segundo semestre

El cambio se produce después de salir al aire en distintos espacios de la pantalla de Canal 4 durante los dos últimos años. Según supo Tv Show, la producción buscaba sumar transmisiones en vivo de más categorías de AUVO, la Asociación Uruguaya de Volantes. Esta iniciativa no fue acompañada para este año por el canal de la calle Paraguay, lo que llevó al programa a negociar con Canal 12.

Marcos Silva.
Marcos Silva.
Foto: Difusión.

Este movimiento implica que la señal de La Tele se convierta en el destino oficial para seguir las competencias locales. Las transmisiones de las carreras del automovilismo nacional, que tienen lugar una vez al mes, se integran a esta misma pantalla y se verán en una emisión especial tres horas el sábado y tres el domingo. Además, también sumarán un espacio en la edición central de Telemundo.

La cita para reencontrarse con el equipo de Silva está fijada para este domingo a las 14:00, cuando inicie una nueva temporada de Motores en Punta y otra etapa para las transmisiones de automovilismo en nuestro país.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Canal 4Canal 12

Te puede interesar