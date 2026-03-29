Aldo Silva compartió las fotos de sus vacaciones en La Paloma junto a su esposa: el detalle que llamó la atención

Aldo Silva rompió por un momento con la sobriedad que lo caracteriza en la edición central de Telemundo y sorprendió a sus seguidores con una intervención especial en redes sociales. El periodista dejó ver parte de su vida familiar al compartir un resumen muy personal de sus días de descanso en La Paloma.

Junto al texto "Otoño en marcha y el recuerdo del verano que no se apagará", el periodista mostró postales que resumen el verano que pasó junto a su esposa, Martha Kamaid, en el principal balneario de Rocha. Entre las imágenes se pueden ver atardeceres soñados en la playa La Serena y hasta el video del show exclusivo que ofreció Jorge Drexler en enero.

En diálogo con TV Show, Aldo reflexionó sobre estos días y su decisión de abrirse más en las redes sociales. "Fueron momentos que viví intensamente en La Serena y La Paloma. La costa oceánica de Rocha es mi lugar en el mundo", comentó. Sobre su mayor participación digital, agregó: "Es mínimo, pero decidí empezar a mostrar algunas cosas".

Tras la emisión del pasado jueves de Quién es la máscara, una de las fotos del álbum adquirió una relevancia que nadie esperaba. La tercera imagen del carrusel mostraba a un par de imponentes aves negras sobrevolando las dunas. Lo que en su momento pareció una simple fotografía de naturaleza, resultó ser una pista definitiva.

Aldo Silva, informativistaa de Telemundo, programa noticiero de Canal 12, en sus estudios en Montevideo, ND 20240820, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El jueves pasado, el público de Canal 12 quedó impactado cuando, tras el grito de "¡Fuera máscara!", se reveló que debajo del disfraz de "Buitre" se encontraba, precisamente, Aldo Silva. El conductor, que deslumbró con varias actuaciones de incógnito en el escenario, había dejado un rato antes la señal frente a los ojos de sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram horas antes de ser descubierto en el programa.

El guiño no pasó inadvertido para el Tío Aldo, su compañero de Canal 12. Entre los mensajes que recibió la publicación, se destacó el del personaje de Pablo Fabregat, quien con su característica rapidez le comentó: "Ahora uno entiende otras señales en las fotos", en alusión a que la foto de las aves era un claro mensaje subliminal que anunciaba lo que ocurría horas después.