Patricia Wolf se ausentó a un rodaje de "Quién es la máscara" por razones de salud: la decisión que tomó Canal 12

Las grabaciones de la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? (Canal 12) sufrieron un imprevisto de último momento que obligó a la producción a realizar un rápido movimiento en el panel de investigadores. Todo ocurrió a raíz de que la modelo y comunicadora Patricia Wolf no pudo formar parte de una de las recientes jornadas de rodaje por motivos de salud.

Según supo Tv Show, Wolf debió ausentarse debido a un cuadro de sinusitis aguda que la mantuvo en reposo. La afección no le permitía estar en las condiciones físicas necesarias para afrontar las extensas horas de grabación que requiere el formato internacional, por lo que se priorizó su recuperación inmediata. De este modo, la modelo quedó en su hogar bajo un tratamiento con antibióticos.

Ante la urgencia, la producción de Canal 12 no quiso dejar la silla vacía y decidió convocar a una figura que ya formó parte del programa años atrás. El lugar de Patricia en el panel fue ocupado nada menos que por la actriz Manuela Da Silveira.

Manuela Da Silveira.

La elección no es casual: Manuela tiene una conexión histórica con el certamen tras haberse consagrado como la ganadora de la primera temporada. En aquella ocasión, bajo el imponente disfraz de Monstruo, conquistó al público con su voz y carisma. Ahora, cambia de bando y pasa de ser la ocultada tras la máscara a ser quien intente descubrir las identidades secretas de los nuevos participantes, al menos por un programa.

El panel de investigadores a cargo de adivinar los distintos personajes semana a semana lo completan Fata Delgado, Pablo Turturiello y Sofía Rodríguez. ¿Quién es la máscara? transita su quinta temporada bajo la conducción de Maxi De la Cruz y va todos los jueves a las 21 horas por Canal 12. Este año, los famosos descubiertos hasta el momento fueron Natalia Oreiro, Jorge Nasser y Lizy Tagliani.