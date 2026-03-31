Canal 4 ya puso en marcha la maquinaria para lo que será su gran apuesta de entretenimiento en la segunda mitad del año: la versión local de Escape Perfecto. Tras un largo período emitiendo con éxito la versión argentina conducida por Iván de Pineda, la señal de la calle Paraguay decidió apostar a una versión nacional y ya tendría definido quién estará al frente.

El canal se encuentra actualmente acondicionando uno de sus estudios para montar una mega escenografía que promete ser de las más imponentes del año. El despliegue incluirá la clásica y amplia "jaula" repleta de premios y la plataforma en altura donde el compañero de juego debe demostrar su destreza en cultura general.

Lo que hasta ahora era una incógnita ya parece tener respuesta. Fuentes de la señal informaron a Tv Show que la figura elegida para ponerse al frente del ciclo es, nada menos, que Sergio Gorzy. El periodista deportivo y conductor de Buscadores (Canal 5) daría un giro en su carrera para debutar en el rol de animador de programas de concursos. Si bien Gorzy es una cara sumamente familiar para la audiencia, esta será su primera experiencia liderando un formato de este estilo.

Sergio Gorzy.

Los planes de Canal 4 avanzan a paso firme: se prevé que las grabaciones comiencen a fines de abril, con el objetivo de que el gran estreno llegue a los hogares uruguayos a mediados de año.

Esta nueva etapa marca el regreso del programa a la producción local tras su paso por Canal 10. Cabe recordar que, entre 2015 y 2020, Saeta realizó la adaptación con la conducción del recordado Alberto Sonsol junto a Annasofía Facello, mientras que Claudia Fernández y Diego González lideraron las ediciones con famosos.

Como curiosidad, el destino parece haber estado escrito: en una de las últimas emisiones del ciclo en Canal 10, el propio Gorzy participó como concursante. En aquella oportunidad, asistió junto al exfutbolista y comunicador Jorge Seré. Seis años después de aquel paso como participante, Sergio se prepara para cruzar de vereda y tomar el mando del programa.