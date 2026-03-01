"Enorme dolor", falleció un referente de Tenfield y sus compañeros lo despidieron con gran pesar

Eduardo Zeballos, coordinador del área digital de Tenfield, falleció este sábado a la edad de 60 años, una partida repentina que generó enorme pesar entre lo conocieron y sus compañeros de la empresa. Su partida generó una ola de mensajes de afecto y reconocimiento por parte de colegas y amigos que compartieron con él años de trabajo. Los canales VTV y VTV Plus salen al aire este domingo con un listón negro en señal de duelo.

Aunque de perfil bajo, Zeballos era una pieza fundamental en el desarrollo y la comunicación digital (web y plataformas) de la empresa televisiva productora de eventos de fútbol, básquetbol y Carnaval, entre otros.

La "mosca" de VTV Plus con un lazo en señal de duelo. Foto: Captura VTV Plus.

“No hay muertes justas, pero hay algunas más injustas –y, sobre todo, más dolorosas– que otras”, posteó la cuenta oficial de Tenfield al realizar una sentida semblanza de la vida de Zeballos. “Un profesional versátil, moderno y eficiente, que religiosamente se acostaba entre 11 y 12 de la noche y se levantaba a primera hora de la mañana para, antes de entrar al trabajo, informarse y procesar esa información con ingenio y sensibilidad, la tristeza ante su partida es particularmente profunda”, continúa el artículo.

Eduardo Zeballos.

“Para Tenfield, perder a Eduardo Zeballos no es perder solamente al coordinador del área digital. Es perder a un amigo, a un referente y a una persona noble, cálida y leal que no solo resolvía cada problema técnico que pudiera surgir sino que, con su extraordinaria inteligencia emocional, estaba siempre a mano para, sin proponérselo, dar un consejo y convertirse en la voz de la conciencia de cada uno de sus compañeros”, añadió el texto.

Las redes sociales se llenaron de despedidas sentidas de sus colegas y compañeros. “QEPD En este momento quiero estar con ustedes, familia y amigos. Mucha fuerza”, posteó el periodista Rodolfo Pereyra. Por su parte, Martín Charquero recordó: “Enorme dolor. Compañeros desde los primeros días de Tenfield. Se fue siendo muy querido por todos. Condolencias a su familia”, escribió el comunicador al compartir la publicación de Tenfield.

Sergio Gorzy se expresó con un breve pero contundente “QEPD”. Diego Jokas y Javier Máximo Goñi también compartieron la publicación, mientras que Mario Martínez, relator ex Tenfield, expresó su dolor: “Lpm!!! QEPD Eduardo!!! Triste noticia... Abrazo apretado a su familia. Buena gente, antes que nada!”.