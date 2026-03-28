Juan Carlos Scelza: nuevo programa radial, los cambios en la TV y su respuesta a un comentario crítico de Buysan

El periodista Juan Carlos Scelza encara un 2026 de expansión con Fanáticos, que suma radio diaria en Radio Rural, streaming y el concurso nacional “Más Fanáticos”. Además, prepara la cobertura del Mundial para VTV y la radio. En un contexto de cambios en las transmisiones del fútbol uruguayo, advierte sobre posibles limitaciones a la libertad de opinión y remarca que no se “pondrá la mordaza” frente a las disposiciones de AUF. También analiza el crecimiento del streaming y el clima más tenso entre colegas.

-Fanáticos desembarca en Radio Rural. ¿Qué propuesta van a ofrecer?

-Es un paso muy importante dentro de lo que venimos construyendo hace tiempo. Fanáticos deja de ser solo un programa para transformarse definitivamente en una plataforma multimedia. En Radio Rural vamos a hacer un programa diario, desde el 6 de abril, centrado en la actualidad futbolística, con análisis, opinión, entrevistas y mucha información. Todas las tardes desde las 16:00 horas y también en formato streaming. Será el primer programa de Radio Rural que vaya por plataforma. Va a ser un espacio muy dinámico, con participación de referentes del exterior y del interior del país, dada la gran llegada de la radio. Con móviles, con invitados en estudio y con una mirada que no se quede solo en lo que pasa en la cancha, sino también en todo lo que rodea al fútbol hoy.

-También estás en producción del concurso “Más Fanáticos”…

-Sí, y es una de las cosas que más nos entusiasma. Tiene algo del espíritu de aquellos formatos tipo “Locos por saber”, que hicimos en Canal 10, pero enfocado exclusivamente en fútbol. Nos sorprendió muchísimo la respuesta: hay departamentos con más de mil inscriptos. Eso habla de una pasión enorme por el conocimiento futbolero. Ya hicimos etapas en Canelones y Maldonado y ahora vamos a recorrer todo el país. Es un proyecto para todo el país, con presencia en cada departamento, y las finales van a ser a fin de año y se televisará por VTV. Además, cada instancia implica un trabajo de producción muy grande, con cientos de preguntas, formatos de juego distintos y participación de los medios locales.

Juan Carlos Scelza.

-Radio Rural no venía trabajando el fútbol…

-No, hacía mucho tiempo. Para mí también tiene un componente personal porque yo trabajé ahí en los años 80. Es como cerrar un círculo. Hoy la radio apuesta fuerte, no solo con el programa sino también inaugurando su streaming con nosotros. Eso abre muchas posibilidades: contacto diario con la gente, interacción, llegada a otros públicos. Además, estamos armando una red de colegas en distintos países que nos permite analizar temas globales desde diferentes miradas. Eso enriquece mucho el contenido.

-En paralelo, se viene el Mundial. ¿Cómo lo vas a encarar?

-Va a ser una cobertura muy exigente. La idea es hacer base en Miami, que es donde Uruguay juega su segundo partido, y después movernos por distintas sedes, como Guadalajara, siguiendo el recorrido del equipo. Es un Mundial distinto, en tres países, con distancias largas y costos altos, lo que lo hace más complejo de cubrir. Pero el compromiso es estar hasta el final, generando contenido para VTV y Fanáticos. Más allá del acceso limitado que hoy tienen los periodistas -con pocos minutos de contacto directo-, la idea es aportar desde otro lugar: mostrar el ambiente, la cultura, lo que pasa alrededor.

-¿Qué expectativa hay con Uruguay?

-Hoy la expectativa no es alta, pero eso no necesariamente es negativo. En 2010 pasaba algo parecido y terminó siendo el inicio de un proceso espectacular. El fútbol tiene esas cosas. Hay jugadores como Valverde que generan ilusión, pero también hay temas internos que el entrenador y el equipo tendrán que resolver.

-El 2026 también trajo cambios en las transmisiones del fùtbol uruguayo por una nueva realidad de los derechos televisivos. ¿En qué impacta eso en tu trabajo?

-En lo operativo hay ajustes, sobre todo en la coordinación. Hoy tenés varias transmisiones al mismo tiempo y eso obliga a sincronizar tandas, notas, salidas al aire. Por eso a veces se generan pequeños baches, que la gente ve, pero que responden a esa logística. Ahora, en lo sustancial, el rol del periodista no cambia: seguimos analizando, opinando y contando lo que vemos.

Juan Carlos Scelza.

-Se habló mucho de posibles limitaciones en los contenidos, como la inhibición de mostrar disturbios fuera de la cancha o las opiniones en contra de la organización de AUF…

-Yo diferencio las dos cosas. Me parece razonable no mostrar determinados incidentes si no afectan el desarrollo del partido, eso pasa en todo el mundo. Diferente si el lìo toma la dimensión de afectar el espectáculo y el juez va a suspender el partido. Tenemos que mostrarlo y contar a la gente que está pasando. Aparte, en nuestro fútbol en particular, ese tipo de cosas sabemos que después traen noticias, los recursos en los escritorios, multas, quita de puntos y demás. Ahora, otra cosa es limitar la opinión. Me parece una mordaza que no se pueda criticar una decisión organizativa o un aspecto del espectáculo. En mi caso, no lo voy a aceptar. Si tengo que decir algo, lo voy a decir. Hay una línea muy fina entre ordenar y limitar y creo que la están cruzando o al menos la cláusula habilita a cruzarla.

-¿Ya hubo algún llamado de atención?

-Sí, y eso preocupante. Hubo una observación que llegó vía mail por un tuit que se publicó en la cuenta oficial de Tenfield que ponía dudas sobre una decisión arbitral. Estamos hablando de análisis futbolístico, no de otra cosa. Si un árbitro o el VAR se equivoca, lo voy a decir. No podés amordazar al periodista en ese terreno.

-Desde la AUF se criticaba las previas de Tenfield del pasado por su contenido político…

-Y estaban en su derecho de hacerlo, como nosotros de responder. Esto es parte de la libertad de expresión y de pensamiento. Ahora, que no te guste la crítica no puede avalar un control extremo, de mordaza a los que conceptualmente están en la vereda de enfrente. Es más, me parece que estas disposiciones, para mí muy restrictivas, tienen nombre y apellido y refieren a tres o cuatro periodistas que hemos sido críticos, no de todo lo que se hace en la AUF, pero sí fundamentalmente en cómo esta dirigencia de AUF llegó al poder y cómo lo mantiene. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo.

-Algunos periodistas de Tenfield, también con postura crítica, como Daniel Banchero, Rodolfo Pereyra o Javier Màximo Goñi se los ve menos en las transmisiones…

-El formato cambió. Pero todos los periodistas seguimos manteniendo, por suerte, nuestro trabajo. Daniel Banchero está, Javier Màximo Goñi, Rodolfo Pereyra, Sergio Gorzy... todos los que estaban en la previa siguen, solo que en un esquema rotativo. No van a todos los partidos y hay menos tiempo de previa en nuestra salida por Antel TV.

Juan Carlos Scelza con el libro de "Fanáticos".

-¿No se están limitando en las opiniones por la nueva disposición?

-No puedo hablar por los demás. En mi caso, en lo absoluto. Digo y diré lo que pienso siempre. Seguirán llegando observaciones o notificaciones en todo caso.

-¿Crees que fue un error haber dividido en lotes los derechos de TV cable por un lado y streaming por otro?

-No soy especialista en derechos ni licitaciones. Da la sensación de que fue un error pero se hizo así y son mercados distintos. El streaming viene creciendo y el cable en descenso. Es un proceso lógico. La gente se va adaptando a nuevas formas de consumo. Lo que me parece extraño fue que el otro dìa en la cancha de Juventud de las Piedras había cuatro móviles de TV como si estuviéramos en el estadio de Real Madrid. Me parece bárbaro pero creo que es el lujo de la miseria.

-¿No parece sostenible?

-Y no. Si bien la transmisión del partido es de Tenfield, cada uno hace su previa y su post y se necesitan los móviles, los espacios y los técnicos. Va a haber canchas chicas donde no entraremos todos en las cabinas o habrá más gente trabajando en la televisación que publico en las tribunas.

-Pero se generó más trabajo…

-Sí, sí, y eso es muy positivo. Ojalá que haya más trabajo todavía. Más allá de que hubo polémica y se cuestionó si les pagaban poco a algunos colegas. Yo no soy nadie para criticar la decisión de un profesional sobre cuánto recibe por un trabajo. No me meto en el bolsillo de nadie.

-¿El clima entre periodistas está más tenso?

-No sabría decirte. Hay mucha gente que pasara lo que pasara iba a estar desconforme. Otros han esperado años para que les den una posibilidad de hacer televisión y otros llevan décadas pegándole a Tenfield, con o sin razón, y hoy los veo en las transmisiones de la AUF o DirecTV. Me parece bien. Lo que espero es coherencia: porque si ellos criticaban a Tenfield por presionar, supuestamente, aguardo que hagan lo mismo cuando la AUF presione. Si por 25 años defendiste la libertad de expresión, espero que no sea selectiva la defensa y la crítica.

-El otro día Federico Buysan dijo que en el Campeón de Siglo Peñarol le da beneficios al equipo de Tenfield ubicándolos en un mejor lugar mientras que ellos con DirecTV - Torneos van al piso 6. ¿Lo escuchaste?

-No, pero no lo tomo como un material de análisis de nada. Al Parque Central vamos todos al piso 6 y quedó libre, sin uso, el lugar en el piso 3, donde transmitíamos habitualmente con Tenfield. No hay diferencia. Para hacer periodismo es lo mismo cualquier piso, para ver si es penal o no, da lo mismo si lo vemos en el monitor cuando tenemos dudas. Yo he trabajado en todas las canchas en cabinas más o menos cómodas o incluso en la tribuna, a la intemperie y no pasa nada. En el Campeón del Siglo la única diferencia es que estamos en el piso 3, con una visión menos empinada y hay aire acondicionado, eso sí lo agradezco.

-Con Rodrigo Romano, que fue tu compañero en los relatos por 20 años, te cruzas más últimamente. Hoy es el relator de DirecTV - Torneos.

-Sí, nos vemos siempre que hay partido. Nos saludamos y nos damos para adelante. En lo personal no hay ningún problema. Rodrigo está padeciendo lo mismo que padecía en Tenfield, donde le decían que repetía todo lo que Paco le decía, ahora al revés. Le dicen que repite todo lo que le manda Alonso. Son los gajes del oficio.

-También se criticó que en las transmisiones de Tenfield no se mostraban a las tribunas con público porque las cámaras se suelen ubicar en las tribunas oficiales…

-Me parece bárbaro que se mejore eso. Lo que pasa que no siempre los estadios tienen la infraestructura para poner las cámaras y la logística del lado de la “Olímpica”, por decir algo y mostrar la “América”, que es donde siempre o casi siempre hay público. Julio Sonino, que es director y realizador, sugirió en una oportunidad que el público fuera para la “Olímpica”. Es una idea que les dejo si quieren reflotarla. Pero en definitiva es un detalle. Lo que debe plantearse la AUF es si realmente va público al fútbol, más allá de los tres o cuatro equipos que convocan fuera de los grandes.

-Para ir a lo deportivo, ¿Nacional debió cambiar de técnico?

-¿Cuándo? ¿Ahora? ¿A finales del año pasado? ¿A mediados de 2025? Se le está haciendo costumbre a Nacional la poca tolerancia a malos resultados. El equipo no estaba funcionando, es verdad. No sé cuánto responsabilidad era de Jadson Viera, que me parece un buen entrenador. La dirigencia no quería repetir el error del año pasado cuando echaron a (Martín) Lasarte a dos días del debut en Copa Libertadores. Eso lo pagó caro. Ahora veremos cómo resulta, porque en el fondo siempre es cuestión de resultados. No me vengan hablar de proyectos a largo plazo porque no aguantan dos o tres partidos malos.

-En Peñarol se conoció una situación de enfrentamiento entre Leo Fernández y Emanuel Gularte. ¿Te pareció bien la difusión del conflicto?

-Somos personas públicas. Si mañana yo choco en 18 de julio, alguien va a sacar una foto o me dirá algo. Se va a subir a las redes: Scelza se accidentó, hizo un desastre, rompió un auto. No lo voy a poder parar. Este tema entre Fernández y Gularte, pasó no una, sino varias veces. Hubo testigos y se conoció. Si se exageró o no, lo sabrán los protagonistas y en todo caso se puede criticar a quien exageró. Pero no se puede cuestionar la difusión.

-¿Qué expectativa tenés respecto a la suerte de Peñarol y Nacional?

-Que logren llegar a instancias finales, es muy difícil. Los equipos uruguayos no son competitivos a nivel internacional; puede haber alguna campaña destacada como la de Peñarol hace dos años o en 2011 pero son más las excepciones que las reglas.

