Cambios en la programación de Canal 4: se estrena "Otro día perdido" de Pergolini; qué pasó con "Es mi sueño"

La Semana de Turismo trajo novedades para la pantalla uruguaya: el estreno de la segunda temporada de Otro día perdido, el late night show que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión y que desde este lunes se podrá ver en las noches de Canal 4.

El ciclo mantiene al músico, mago y comediante Agustín “Rada” Aristarán como una suerte de copiloto de Pergolini, y presenta a la comunicadora y cantante Evelyn Botto, que se suma al plantel. Ya no estará la humorista Laila Roth, quien fue parte de la primera entrega

Música en vivo, entrevistas a invitados de primera línea —la actriz Luisana Lopilato fue la elegida para abrir la nueva temporada—, monólogos y opiniones de actualidad son parte del formato que viene comprobando que, a pesar de los años y de haber abandonado la televisión para dedicarse al streaming, Pergolini mantiene su vigencia en el formato más tradicional.

En Uruguay, Otro día perdido —que también renovó su estudio y en Argentina se emite por eltrece— va por Canal 4, de lunes a jueves a las 23.00 y los viernes a las 23.30.

Mario Pergolini en "Otro día perdido". Foto: difusión

El estreno implicó modificaciones en la grilla, específicamente sobre el show de talentos Es mi sueño, que hasta ahora iba de lunes a viernes a las 22.30.

El concurso de canto que conduce Guido Kaczka ahora se verá los jueves a las 21.00 y los viernes y domingos a las 22.00.

Así, Otro día perdido estará antecedido de Ahora caigo de lunes a miércoles, mientras que los viernes irá después del programa de viajes En foco, de Sebastián Beltrame.

De a poco la televisión uruguaya se sacude y las novedades empiezan a integrarse a la programación de los canales, que trabajan en proyectos fuertes para el desarrollo de 2026.