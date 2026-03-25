Canal 5 presentó al equipo para el Mundial y Mario Bardanca emocionó con su discurso: "Estoy en la recta final"

Los Medios Públicos dieron a conocer el equipo periodístico que estará al frente de las transmisiones y cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con transmisión abierta y gratuita a través de Canal 5 y la plataforma Antel TV, la propuesta apuesta a combinar acceso masivo y diversidad de voces en un escenario inédito: es la primera vez que en el Mundial va en TV abierta por la señal pública y no por los canales privados.

La dupla central estará integrada por el relator Santiago Castro y el comentarista Mario Bardanca, en una apuesta que conjuga experiencia, oficio y una mirada analítica del juego. A ellos se suma un plantel amplio que incluye a figuras consolidadas y nuevas generaciones del periodismo deportivo como José Carlos Álvarez de Ron (vuelve así a la pantalla tras su salida de Canal 12), Camila Antognazza, Martín Franco, Diego Domínguez, Facundo Castro, Jorge Señorans, Sofía Umbre y Gonzalo Delgado, entre otros.

Santiago Castro, que tiene un pasado en Canal 5, había dejado el canal para desempeñarse como director de comunicación de la Intendencia de Lavalleja, a cargo del frenteamplista Daniel Ximénez. Ahora regresa para los relatos mundialistas.

Durante la presentación, que contó con la participación de autoridades como el ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía y la ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona, se destacó el rol de los medios públicos en garantizar el acceso a eventos de interés general. En esa línea, se anunció la transmisión de 32 partidos del Mundial, incluyendo el encuentro inaugural, la final y todos los partidos de la selección uruguaya.

Equipo periodístico que cubrirá y relatará el mundial junto a autoridades. Foto: Medios Públicos.

Pero más allá de los datos, uno de los discursos que marcó el tono de la jornada fue el de Mario Bardanca. El comentarista puso el foco en el valor simbólico del Mundial, no solo como espectáculo deportivo, sino como espacio de visibilidad social. “Es lo máximo”, resumió, aunque enseguida complejizó la mirada al señalar que se trata de “un Mundial en época de guerra”, un contexto que —según planteó— no puede ser ignorado.

En ese marco, Bardanca reivindicó el poder igualador del fútbol. “La cancha democratiza, iguala, da posibilidades”, expresó, al tiempo que cuestionó la lógica del negocio que rodea al deporte. Frente a esa estructura, destacó que los verdaderos protagonistas suelen ser los jugadores, “muchachos surgidos de lugares perdidos, olvidados o postergados”, que encuentran en la Copa del Mundo una vidriera única.

"Tenemos la posibilidad de relatarlos y comentarios, pero también de narrar sus historias”, sostuvo, adelantando que la propuesta no se limitará a los partidos, sino que incluirá un programa con un enfoque diferente, apoyado en el estilo particular de cada integrante del equipo, en su mayoría jóvenes comunicadores.

En un tono más personal, Bardanca también dejó entrever el momento vital que atraviesa. “Estoy en la recta final de mi actividad. Es un hecho real”, reconoció el periodista de 58 años para sorpresa del auditorio que negaba desde las sillas de la conferencia de prensa. "Estamos grandes. Es un hecho real", añadió Bardanca y recordó un consejo de Horacio "Tato" López acerca de rodearse de gente joven, como es el caso del equipo mundialista de Canal 5 y Antel TV. “Rodéate de gente joven, te llena de energía, te tira para adelante”, rememoró la sugerencia de López.

El periodista celebró además el rol de los medios públicos en esta iniciativa, al considerar que se rompe con una lógica histórica en la que los Mundiales en televisión abierta eran patrimonio exclusivo de los canales privados. “Celebro que hayan dado este paso”, afirmó, y valoró especialmente la articulación con radios públicas y el respaldo institucional.

Por más periodistas como Mario Bardanca : pic.twitter.com/b5hOOqp2y1 — Maximiliano Arcieri (@_Maxi_Arcieri) March 25, 2026

La propuesta incluye, además, un componente formativo: 15 estudiantes de UTU se integrarán mediante pasantías al proceso de producción, en áreas vinculadas a lo audiovisual y oficios asociados. Un aspecto que refuerza la idea de una cobertura con mirada de futuro.

“Estamos muy contentos, el desafío es enorme y vamos a dejar todo”, cerró Bardanca, con una invitación abierta a la audiencia: ser parte de una cobertura que promete no solo mostrar lo que pasa en la cancha, sino también contar lo que hay detrás.

La Copa Mundial FIFA 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

