Auditoría internacional avala la medición de audiencia en Uruguay y valida los ratings de Exacta e Ibope

Una auditoría técnica internacional concluyó que los sistemas de medición de audiencia televisiva en Uruguay operan bajo estándares globales, validando el trabajo de Exacta y también de Ibope, las dos empresas que proveen datos de rating y demás indicadores de audiencia al mercado publicitario local.

La evaluación fue realizada por la consultora 3M3A Global AS, especializada en auditorías de sistemas electrónicos de medición de medios. El análisis abarcó tanto aspectos técnicos como metodológicos, incluyendo diseño de muestras, captura de datos, procesos de validación y controles de calidad.

En el caso de Exacta, que brinda servicios de medición de rating para los canales 4 y 12 determinó que el sistema de medición “cumple con los requisitos técnicos de los Lineamientos CMAT”, lo que habilita a que sus datos continúen siendo utilizados como base para el trading publicitario, es decir, la compra y venta de espacios televisivos en función de la audiencia.

El informe destacó, entre otros puntos, la estabilidad del panel de hogares medidos —con un 96% de participación activa durante al menos 27 días en septiembre de 2025— y un nivel de precisión del 98% en tests de verificación de canales. También valoró la automatización de los procesos y la solidez de la infraestructura tecnológica. La muestra está centrada en Montevideo y área metropolitana.

“Esta auditoría confirma la solidez técnica del sistema que estamos operando en Uruguay y refuerza la confianza del mercado”, afirmó Elías Selman, CEO de la compañía.

Por su parte, Ibope, que brinda servicio a Canal 10 y otros medios, también obtuvo una evaluación altamente positiva. El informe de 3M3A concluyó que la empresa brinda un servicio de nivel internacional (“World Class Service”) y cumple con todos los requisitos técnicos establecidos por las directrices de la Comisión de Medición de Audiencia en TV.

El proceso fue impulsado por la Comisión de Medición de Audiencia en TV, integrada por anunciantes, agencias y canales, con el objetivo de auditar la calidad de la medición en el mercado local.

Según el reporte, Ibope mantiene una estructura que combina producción centralizada con gestión local de paneles, permitiendo aplicar estándares globales con adaptación al contexto uruguayo. Además, se destacó que los cálculos de indicadores de audiencia y evaluación publicitaria son correctos y se ejecutan conforme a normas internacionales.

La auditoría también subrayó la seguridad de la información, los sistemas de respaldo de datos y la representatividad de la muestra, alineada con indicadores oficiales como el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE).

En su conclusión, 3M3A sostuvo que el mercado publicitario uruguayo puede confiar en los datos generados por ambas compañías para la planificación y evaluación de campañas, consolidando la medición de audiencia como una herramienta clave para la toma de decisiones comerciales.

El aval internacional llega en un contexto de transformación del consumo audiovisual, con un crecimiento sostenido de las plataformas digitales. En esa línea, Exacta destacó el desarrollo de tecnologías como el OTT-Meter, orientadas a medir el consumo en streaming y televisores conectados, ampliando el alcance de la medición tradicional.