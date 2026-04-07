"Cayó como peso muerto": el impactante accidente de Andrea del Boca en "Gran Hermano" y su traslado de urgencia

La salud de Andrea del Boca volvió a ser noticia este domingo, tras una dura caída en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada que obligó a interrumpir la transmisión durante la gala de eliminación emitida por Canal 10.

Este lunes, Santiago del Moro comunicó el parte médico, luego de pasar las imágenes del episodio. El conductor detalló que el accidente ocurrió en la cocina, ante varios participantes. “Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, explicó, al describir la secuencia.

Del Moro informó que la actriz retirada en ambulancia de la casa donde se filma el reality. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”, precisó sobre los estudios realizados para descartar lesiones de gravedad. “Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”, agregó frente a los jugadores y la audiencia.

También destacó la rapidez del personal de salud y la reacción de los participantes, que la asistieron hasta la llegada de los profesionales. Según indicó, si los resultados son favorables, Del Boca podría reincorporarse al juego; de lo contrario, la producción evaluará los pasos a seguir.

El episodio generó conmoción dentro de la casa y derivó en una interrupción momentánea de la transmisión en vivo. Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y multiplicaron la preocupación entre los seguidores del reality, que rápidamente expresaron su apoyo mientras se aguardaba un parte oficial.

En ese contexto, Anna del Boca —la hija de la actriz argentina— intervino en el streaming de Telefe para llevar tranquilidad al público. Confirmó que la producción se había comunicado con ella y que su madre estaba fuera de peligro. “Me dicen que me quede tranquila”, relató. También recordó antecedentes de caídas y lesiones leves, aunque aclaró que en esta ocasión no se reportaron consecuencias graves.

No es el primer episodio que genera alarma durante su paso por el programa. Días atrás, la actriz ya había sufrido otra caída en el patio, cuando el respaldo de una reposera cedió de forma repentina. Aunque las cámaras no mostraron el desenlace completo, el hecho también se viralizó.

A fines de marzo, además, Del Boca había abandonado temporalmente el reality por problemas de salud vinculados a la presión alta y al colon irritable. Días después, el 23 de marzo, regresó tras recibir el alta médica y dio detalles de su cuadro: “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”.