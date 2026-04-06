Eduardo "Colo" Gianarelli deja "Polémica en el bar": a qué conductor eligió Canal 10 para ocupar su lugar

En un movimiento que sacude la grilla de Canal 10, se confirmó que Eduardo “Colo” Gianarelli dejará la conducción de Polémica en el Bar. Tras un año al frente del histórico formato, el comunicador pondrá fin a su etapa en el ciclo y se despedirá en las próximas semanas. Su lugar será ocupado por un viejo conocido de la casa.

Según supo Tv Show, el elegido para desempeñar la conducción es nada menos que Jorge Piñeyrúa, quien regresa al programa luego de haber liderado la mesa entre 2019 y 2024. El Piñe retomará así los debates televisivos nocturnos, apostando por su química con el panel y por la experiencia acumulada durante su anterior paso por el ciclo.

Jorge Piñeyrúa en "Polémica en el Bar". Foto: Leo Mainé

La salida de Gianarelli responde a que el animador estará abocado en los próximos meses a un nuevo desafío: la conducción de la versión uruguaya de Gran Hermano, que el canal prevé estrenar en el segundo semestre.

El regreso de Piñeyrúa se produce, además, pocos días después de otro giro en su carrera. La semana pasada se despidió formalmente de Sonríe: te estamos grabando. Allí integraba el equipo de conducción junto a Noelia Etcheverry y Rafa Cotelo, con quienes repasaba lo más destacado de la semana televisiva y rendía homenaje a figuras de la pantalla.

Polémica en el Bar se estrenó en 2019 bajo la conducción de Piñeyrúa, que se mantuvo al frente del ciclo hasta marzo de 2024. En esa temporada la periodista Patricia Madrid pasó de ser panelista a conductora y moderó los debates en un año marcado por la agenda electoral. El ciclo volvió a renovarse en febrero del año siguiente con Gianarelli en la conducción y un nuevo elenco de panelistas.

Actualmente el programa se emite los viernes a las 21.15 por Canal 10 y la mesa está integrada por Julio Ríos, Jorge Balmelli, Darío Kneubuhler y Sofía Romano. Judy Del Bosque y Luciana Acuña, en tanto, aportan el toque de humor y de magia necesario para descomprimir los temas de actualidad.