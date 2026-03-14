Judy del Bosque: el drama familiar que vive, la estrella que la coqueteó y la vez que hizo magia para Maradona

Heredó de su padre la facilidad para los números y, por sugerencia de él, empezó a estudiar para Analista de Sistemas. Sin embargo, pronto Judy del Bosque —nombre artístico— entendió que no podía pasar la vida entera sentada frente a una computadora programando y decidió estudiar profesorado de matemática. Más adelante también se formó en química y física, aunque en estos casos lo hizo de manera autodidacta.

Durante años se ganó la vida como docente y llegó a darle clases a varios famosos de nuestro país. En paralelo se enamoró de la magia, se formó en esa área y el ilusionismo comenzó a ganar cada vez más terreno en su vida profesional. Ha realizado shows de magia en distintos países y suele cruzar el charco para visitar a su amiga Moria Casán, con quien incluso se ha subido al escenario.

Hoy alterna sus clases místicas de matemática —con velitas, música rockera, merienda y técnicas ilusionistas— con eventos privados y presentaciones de magia en televisión, más precisamente en Polémica en el bar (Canal 10). Además, comparte su vida con el cirujano plástico Alberto Elbaum, y juntos forman una de las parejas más conocidas del medio.

El 4 de marzo cumplió años, aunque no sabemos cuántas velitas colocó en su torta, ya que prefiere mantener en reserva su edad. De todos modos, te contamos cinco curiosidades que quizá no conocías de esta maga mediática, a modo de homenaje.

Es profesora de matemática y otras asignaturas

La de docente es quizás su faceta menos conocida, pero la ejerce hace casi 30 años. Heredó de su padre la facilidad por los números. Primero cursó Analista de Sistemas para dejarlo conforme, ya que él le repetía que la computación era el futuro. Sin embargo, pronto descubrió que programar no era lo suyo y se volcó al profesorado de matemática. Más tarde también comenzó a dar clases de física y química, materias que aprendió de forma autodidacta.

Inquieta por naturaleza, también estudió chino, piano y artes marciales. Sus clases particulares tienen un sello propio: prende velas aromáticas, pone rock y usa técnicas de ilusionismo para captar la atención. Por su mesa de estudio pasaron varios famosos, entre ellos Cami Rajchman, Marcel Felder, Martín Kesman, Carolina Ache y Natalie Kriz, a quienes ayudó a preparar y salvar exámenes. Para Del Bosque, enseñar también tiene algo de magia: lograr que los números dejen de dar miedo y se vuelvan un desafío entretenido.

Copperfield la invitó a salir

Conoció al célebre ilusionista David Copperfield años atrás, cuando fue a verlo al MGM Gran Las Vegas, donde el mago realiza dos funciones diarias. Tras acceder a su camarín y presentarse como colega de Uruguay, el estadounidense quedó impactado con su talento y su belleza. “Tuve el honor de que me invitara a cenar”, contó a El País.

En una cumbre de magia volvieron a coincidir: él le regaló una rosa, compartió con ella el secreto de uno de sus trucos e incluso envió a su asistente a preguntar si estaba soltera. Del Bosque aclaró que está en pareja con el cirujano Alberto Elbaum. Igualmente, mantienen desde entonces el contacto y amistad.

Sufre por un drama familiar

La maga también habló públicamente de un dolor familiar que la acompaña desde hace tiempo. Invitada al programa PH (Canal 4), contó que mantiene una buena relación con sus padres, que viven en Israel, pero que la situación es distinta con su hermana, radicada en Jerusalén. Según relató, ella no acepta su estilo de vida ni su forma de expresarse y vestirse.

Del Bosque aseguró que incluso ha intentado adaptarse a sus reglas -vistiéndose de manera muy conservadora cuando la visita-, pero aun así, en 2022 contó que hacía cuatro años que no le permitía ver a sus sobrinos: “Para mí es una angustia horrible. Me hubiera encantado ser amiga de mi hermana y ver a mis sobrinos, pero no me acepta”.

Hizo magia frente a Maradona

Judy del Bosque ha llevado su magia a escenarios insólitos. En un viaje a Dubai ofreció un show privado ante invitados internacionales, entre ellos el astro Diego Maradona, frente a quien realizó varios trucos de ilusionismo. La experiencia dejó otra anécdota curiosa: un jeque árabe quedó tan fascinado con la artista que llegó a ofrecerle a su pareja, el cirujano plástico Alberto Elbaum, “800 camellos” a cambio de ella.

En diálogo con Sábado Show, Del Bosque bromeó: “¿Podés creer que no aceptó? Yo por tres o cuatro se lo entregaba”. La maga y Elbaum llevan más de una década juntos y comparten una vida marcada por viajes, congresos médicos y presentaciones de magia alrededor del mundo.

Es íntima amiga de Moria Casán

Moria Casán y Judy del Bosque en el Teatro de Verano.

Tiene un vínculo especial con Moria Casán. Contó en Marcel Daset TV que se conocieron por Daniel Fernández, coreógrafo histórico de Susana Giménez: las presentó convencido de que tendrían química. “Tomamos un café y nos enamoramos instantáneamente”, recordó Judy. Destacó la inteligencia y la empatía de la One, sobre todo por Israel, y cómo disfrutan compartir historias mágicas y momentos divertidos.

La relación se consolidó con varias visitas de Moria a Uruguay, la más reciente en 2024, cuando asistió a un homenaje en el Teatro de Verano y a la Liguilla de parodistas Los Muchachos, donde Pablo Atkinson la imitaba.

Esa vez salieron a comer un chivito al Bar Arocena y Moria le regaló a Judy un perfume por su cumpleaños que la fascinó. También compartieron escenario en el Teatro Metro con Gladys Florimonte y Leo Pacella, y programas en la tele argentina. Incluso Judy le enseñó hebreo: “Aprendió en tres minutos”, contó.