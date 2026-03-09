Benjamín Vicuña hizo pogo y terminó a los besos en un show privado de NTVG en Uruguay: el video

Benjamín Vicuña se convirtió en un de los protagonistas de la noche del sábado en Punta del Este, durante los festejos por el décimo aniversario de The Grand Hotel. El actor se divirtió junto a su novia Anita Espasandín en la exclusiva celebración que incluyó el show en vivo de NTVG.

Alojado en el mismo establecimiento junto a sus hijos, el actor chileno asistió a la gala acompañado por su novia. Lejos de recluirse en el sector VIP, Vicuña se mostró predispuesto con el resto de los invitados, recorriendo el salón de punta a punta y accediendo amablemente a cada pedido de fotografía de sus seguidores.

Tras una apertura musical a cargo de la uruguaya Florencia Núñez y el discurso institucional del gerente general, Gabriel Guerra, llegó el momento más esperado de la velada: el show de No Te Va Gustar. La banda liderada por Emiliano Brancciari hizo vibrar el salón con un recorrido por sus hits más emblemáticos frente a un público que no dejó de corear ni un solo tema.

Fue precisamente durante el recital de la banda donde Vicuña dejó ver su faceta más descontracturada. El actor registró gran parte del show con su teléfono celular, pero el punto máximo de euforia llegó con los acordes de Fuera de control. En ese instante, Benjamín se sumó al resto de los presentes para armar un improvisado pogo, saltando y cantando a viva voz como un seguidor más. Para coronar una noche de pura adrenalina y celebración, el actor selló la velada en medio de la pista con un apasionado beso a su novia.

Emiliano Brancciari en el show en The Grand Hotel.

El evento, que tuvo lugar en el nuevo centro de convenciones del hotel, reunió a una constelación de figuras entre las que destacaron Nicolás Repetto, Florencia Raggi, Marcela Kloosterboer, Calu Rivero y Graciela Alfano. La fiesta también convocó autoridades como el ministro de turismo Pablo Meloni, la subsecretaria Ana Claudia Caram, el alcalde de Punta del Este Javier Carballal, el director de turismo de la Intendencia de Maldonado Edgar Silveira y el diputado Diego Etchevarría.