En una noche cargada de emoción, moda y un profundo mensaje de concientización, la agencia Cristino Connections llevó adelante un desfile especial en la Liga de Fomento de Atlántida, donde la pasarela se transformó también en un espacio de homenaje y reflexión. El evento fue organizado por Ana Romero y contó con la conducción de Rodrigo Fernández, amigo cercano de Fernando Cristino, director de la agencia.

La velada se desarrolló en un contexto particular, ya que Cristino no pudo estar presente tras haber atravesado recientemente una internación producto de un pico de estrés. Esta situación que motivó a los organizadores a convertir el desfile en un reconocimiento a su trayectoria, su compromiso con la industria de la moda y su permanente impulso a nuevas generaciones de modelos.

A lo largo de la noche, las modelos desfilaron luciendo prendas de distintas marcas ante un público que acompañó cada pasada con cálidos aplausos. Uno de los segmentos del desfile permitió ver un adelanto de Aura, la línea con la firma de Cristino que será lanzada próximamente. El evento también se destacó por su impronta inclusiva, reuniendo en pasarela a jóvenes provenientes de distintos puntos del país. Entre ellas se destacó la presencia de la reconocida modelo Josefina Machín, quien aportó su experiencia y carisma a la velada.

Rodrigo Fernández conduce el evento de Cristino. Foto: Gerardo Roda

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche tuvo como protagonista a Antonia Salvo, madre de Cristino. Además de acompañar la organización del evento, sorprendió al público al animarse a recorrer la pasarela con un vestido que evocaba un chaleco de fuerza, intervenido con fármacos y medicamentos reales pintados de dorado.

El gesto buscó simbolizar el proceso de recuperación que atraviesa su hijo y, al mismo tiempo, abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de hablar de salud mental sin tabúes. De esta forma se demostró que la moda también puede convertirse en una herramienta para transmitir mensajes y generar conciencia.