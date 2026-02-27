Fernando Cristino reapareció tras una nueva internación y anunció un cambio de vida: mirá el video

El arranque de la temporada no ha sido sencillo para Fernando Cristino. Tras una primera internación a comienzos de enero —cuando estuvo en el Hospital Vilardebó y luego en una clínica privada por lo que él mismo definió como “un pico de estrés”— el relacionista público volvió a atravesar días difíciles y debió ser ingresado nuevamente.

Esta semana, eligió comunicarse a través de sus estados de Whatsapp, el mismo canal que también utilizó su hermana Mariel, mientras él estaba en la clínica, para llevar tranquilidad a sus seres queridos. “Estoy mejorando, de a poco, gracias a todos por tanto cariño”, escribió el jueves.

Un día antes había compartido en Instagram una reflexión que marcó el tono de este nuevo proceso: “La salud mental no es un lujo, es una necesidad (...) Nuestra mente merece el mismo cuidado que nuestro cuerpo”, escribió,

Días antes ya había publicado una historia donde se lo veía en la playa, con el fin de llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado por él y agradecer a su familia, que —según contó— estuvo “24 horas pendiente”.

Cristino habló de sus días de internación

El jueves a la tarde anunció que a las 20 haría un vivo dedicado a toda esa gente que lo quiere y se preocupó por su salud mental para contar todo lo vivido. Y cumplió. Más tarde compartió el video completo, de ocho minutos, en su muro.

Con música zen de fondo, arrancó agradeciendo y mencionando mensajes que recibió desde México, Ibiza y Perú. “El cariño de ustedes y del equipo fue lo más importante”, expresó.

Recordó que antes de su primera internación había organizado dos grandes desfiles junto a su equipo de Uruguay y Argentina. También agradeció especialmente a Gustavo Descalzi, encargado de prensa y amigo cercano, así como al intendente de Maldonado, Miguel Abella, y al alcalde de José Ignacio, Nazareno Lazo.

“Todos han llevado su gran aporte, no soy yo solo. Sí esta cabecita sola fue la que se enfermó. Como ustedes saben es un tema tabú del que no se habla la salud mental. Un tema del que se tiene miedo y nos pasa a todos. A muchos. Por eso quiero tocar ese tema como fundamental porque como todo el mundo sabe, tuve una internación. Me interné yo voluntariamente en el hospital Viladerbó y luego en el Centro Klinos de salud y bienestar, ambas llenas de profesionales”.

Agradeció a enfermeros, personal de limpieza y psiquiatras. Y nombró uno por uno a esas personas que lo bancaron en las noche hablando y hablando. "No tengo más que agradecimiento para todos".

Acto seguido, explicó el detonante: “Mi pico de estrés fue por darle tanto, tanto, tanto y enfocarme tanto y eso hizo que mi mente me dijera basta. Gracias a Dios lo entendí y ahí fue cuando me interné solo”.

Estuvo más de 15 días internado y, según relató, recibió visitas diarias, todas sorpresa, que lo emocionaron profundamente: "Las lágrimas fueron enormes con cada uno". Destacó especialmente a su hermana Mariel, a sus padres y a su hermano y su prima: “Sentirse acompañado es lo más lindo”.

En uno de los tramos más fuertes del video, lanzó: “Renació un nuevo ave fénix, más tranquilo, con más sensatez, más vivo. Esa gente de mierda que nos rodea del ambiente, no tengo otra palabra, es donde jugamos. Esa gente que a veces hay que tomar con pinzas y no creerle tanto, y no dejar tanto por ellos”.

“Me voy a poner la bandera de la salud mental”

Fernando Cristino en la rambla de Montevideo. Foto: redes sociales

Cristino aseguró que retomará su actividad de forma gradual. “De a poquito voy a ir arrancando. Me voy a tomar este fin de semana para mí, para descansar. Para ir cuidando mi alimentación, haciendo deporte, cuidando mi salud mental, porque sin eso, no tenemos nada”.

El cierre fue una promesa: “Viene un nuevo Fer Cristino, con más fuerza que nunca, con salud mental. Me voy a poner la bandera de la salud mental para recorrer el país haciendo los eventos y hablando de este tema porque sí hay que hablarlo”.

A comienzos de verano, el propio Cristino había contado que estuvo “cerca de un brote psicótico” y que el estrés de la temporada —con la responsabilidad de liderar un equipo de más de 40 personas en plena movida de Punta del Este— había sido determinante.

Hoy, con un mensaje más sereno, el famoso relacionista público asegura estar enfocado en su recuperación y decidido a transformar su experiencia en una causa pública: visibilizar que la salud mental debe ser prioridad.

