Jorge Piñeyrúa: el negocio que fundió, su pasado en Carnaval y el freno que puso en "Bendita TV"

Dio sus primeros pasos haciendo notas de vestuario en 13 a 0, el programa deportivo que conduce su padre, Ricardo “Profe” Piñeyrúa, desde hace más de 30 años. En paralelo, Jorge Piñeyrúa —o Piñe, como lo conocemos todos— estudiaba Educación Física, igual que su padre y su hermana, aunque, a diferencia de ellos, no llegó a recibirse. Iba a la radio porque la pasaba bien, como un hobby, pero jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en uno de los conductores más importantes de la televisión uruguaya.

Dio el salto a la pantalla con Cuarto Cuarto, programa que compartió con Fernando Tetes por TVC, y pronto llegó Cerrá y Vamos, por Canal 10, junto a Joel Rosenberg, Diego Muñoz, Gonzalo Delgado y Rafa Villanueva. Aquel ciclo dominical que mezclaba deporte y entretenimiento marcó una época y aún hoy la gente lo recuerda en la calle, aunque solo estuvo tres años al aire.

Así entró a Canal 10 y no se fue más. Luego fue parte de Estilo, condujo Bendita TV —uno de los programas más recordados de su trayectoria—, Salven el millón, Yo y tres más y Polémica en el bar. Hoy está al frente de Sonríe, por esa pantalla, y es parte del staff de La mesa de los galanes (Del Sol).

Además, es uno de los gerentes de Grupo Magnolio, junto a sus amigos Iñaki Abadie y Rafa Cotelo. Con ellos también lleva adelante la productora La Guitarrita.

El 6 de febrero cumplió 51 años y, por ese motivo, te contamos cinco datos curiosos del conductor y empresario que quizás no conocías.

Diego Muñoz, el Piñe, Joel Rosenberg y Gonzalo Delgado en la época de "Cerrá y Vamos" Foto: Archivo El País

Tuvo un pasado en Carnaval

Confesó a El País que el Carnaval es el área del arte que más le gusta: “Es un espacio artístico espectacular. Salí en La Naranja Mecánica, un grupo de humoristas en 1997, y mi sueño es salir en una murga, pero como no sé cantar la veo brava”. Lo más cerca que estuvo fue frecuentar ensayos, festivales y apadrinar a Jorge, la murga que lleva su mismo nombre. Les dio una gran mano al invitarlos a La mesa de los galanes: “No tenemos palabras para agradecerle”, dijeron los murguistas.

Además, se acercó a saludarlos al club la noche del debut en el Teatro de Verano. Tiempo atrás contó en TV Ciudad que estaba yendo a clases de guitarra, un debe que tenía.

Vendió TV cable antes de ser famoso

En una nota para La Comanda (Canal 5), el Piñe recordó sus inicios como vendedor de TV cable: “Había algo terrible y era que yo no tenía cable. No puede pasar en la empresa que te hagan vender algo que no sabes”. Contó que había canales que hoy le encantan y que en ese momento ni conocía. “Agarré el principio, entonces era más fácil vender porque había mucha gente esperándolo, aunque no me tocaron las mejores zonas”, se sinceró.

Antes de llegar a los medios, y como había estudiado Educación Física, fue preparador físico de Olivol Mundial y Miramar Misiones de cuarta y quinta. “No corrían nada, bajamos, pero el grupo humano era fantástico. Hacíamos asados cada 15 días”, dijo entre risas.

Quiere revivir "Cerrá y Vamos"

Ha dicho en varias notas que sueña con reflotar Cerrá y Vamos, el programa de Canal 10 que marcó un mojón en su carrera. El ciclo dominical -que conducía con Joel Rosenberg, Diego Muñoz, Gonzalo Delgado y Rafa Villanueva- fue la primera experiencia donde no estaba su padre involucrado y se convirtió en un hito de la televisión uruguaya. “Estuvo tres años y la gente lo sigue recordando, aunque pasaron 20 años. Fue un muy buen arranque”, reconoció a El País.

En el portal Ciudad Malvín fue a más y confesó que le gustaría hacer un programa deportivo que mezcle entretenimiento, como lo era Cerrá y Vamos: “Es donde me divierto y me siento cómodo”. En una nota en Seré Curioso, admitió que jamás pensó que viviría de los medios. “Iba a la radio y era un hobby, a ver cuánto duraba”. Entró a Canal 10 gracias al querido Cerrá y Vamos y no se fue más. “Cuando me pongo a pensar cuánto hace que estoy en la tele y en los medios, veo que son muchos años”, reflexionó entonces, en plena crisis de los 40.

Puso un negocio y se fundió

En 2011, se asoció con dos amigos y abrió Almagro, una parrillada en Punta Carretas con capacidad para 75 comensales, dividida entre un deck con vista al Faro y un salón interior con luces, caricaturas y grandes pantallas para disfrutar recitales. El Piñe reconoció en Ciudad Viva (TV Ciudad) que no entendía nada del rubro y el emprendimiento fracasó rápido: “Yo iba a las parrilladas a tomar cerveza y comer asado y quedó comprobado que no sabía nada: nos fundimos”.

Con Grupo Magnolio y La Guitarrita -ambos proyectos compartidos con Iñaki Abadie y Rafa Cotelo-, la historia fue distinta y prosperaron: “Te equivocás pero es una permanente construcción”, expresó sobre un área que conoce mejor.

Puso un freno en "Bendita TV"

Claudia Fernández y Jorge Piñeyrúa conduciendo "Bendita TV". Foto: Archivo El País

Dio sus primeros pasos en televisión en Cuarto Cuarto con Fernando Tetes en TVC, luego llegó la oportunidad de hacer Cerrá y Vamos con amigos y colegas. Más tarde estuvo en Estilo, hasta que llegó Bendita TV, uno de los programas más recordados de su trayectoria en pantalla, donde permaneció 13 años, primero haciendo dupla con Gustavo Escanlar y luego con Claudia Fernández.

Sobre el ciclo, aclaró en Seré Curioso que se hacía cargo de todo lo que pasaba al aire porque era parte del equipo, pero en ciertas ocasiones no estaba de acuerdo con el contenido. “Estoy en un programa de archivos que muestra los errores de otros. Pero muchas veces lo hemos hablado con los productores y, en alguna época, los off, los audios, eran muy agresivos”, comentó. Y agregó: “Es una discusión que tenemos con los productores y hay tolerancia. Muy pocas veces he llegado a decir ‘esto no lo presento’. Creo que pasó solo dos veces”.