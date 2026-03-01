“El hate me empodera”: Eduardo “Colo” Gianarelli adelanta su futuro en Canal 10 y "Gran Hermano Uruguay"

Le cuesta pensar que tiene una carrera en televisión porque dice que todo comenzó, cuando era niño, como un hobby. Eduardo “Colo” Gianarelli empezó en los medios hace 17 años y (salvo tres meses fuera del aire) nunca paró. Hizo publicidades antes de llegar a Jugo de colores, y más adelante a Agitando una más que entiende como su escuela en la televisión. Pasó a Canal 10 donde condujo Dale que va, participó (y ganó) Masterchef Celebrity, también condujo el reality de gastronomía, y hoy se encarga del magazine La mañana en casa y Polémica en el bar. Además estuvo al frente, por varios años, de los especiales de Navidad y Año nuevo de Canal 4 y Canal 10. A partir del segundo semestre del año suma un nuevo desafío: conducir la primera edición de Gran Hermano Uruguay.

“Voy a ir saliendo de Polémica, de La mañana, y este año Masterchef no lo voy a hacer”, aclara. “La idea es focalizarme en esta apuesta muy grande, que genera mucho nerviosismo y que también te requiere de mucha atención”, dice el conductor que, como nunca imaginó, se convirtió en figura de Canal 10.

Más allá de los cambios en pantalla, lo que no varía es su pasión enseñar, y dice que seguirá como profesor de Matemáticas en un colegio, y en Plan Ceibal. Es que encontrar su vocación, no fue sencillo. Hizo tres años de Facultad de Ingeniería, hasta que un día entendió que no era lo suyo. Le faltaban un par de materias recibirse de Analista, y le dijo a sus padres: “esto no es lo mío”. Su madre le dijo que siguiera su pasión y se anotó para ser profesor. Después de empezar en televisión se dio cuenta que son dos caras pueden convivir: “Realmente disfruto de la docencia, ser formador y también la televisión”. De su carrera, las redes sociales y conducir Gran Hermano Uruguay, es esta charla.

El Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay".

—¿Qué pensaste cuando te ofrecieron conducir Gran Hermano Uruguay?

—Bueno, esto es algo que vengo soñando. Desde que veo Gran Hermano, me veía ahí, porque me encanta el formato. Hace un par de semanas me confirmaron, y ¿viste cuando se te cumple un sueño? Como que no sabés qué hacer. ¿Me pongo contento, grito, festejo? Porque los sueños muy pocas veces se cumplen.

—Imagino que eso te hizo ver todo el camino recorrido.

—Sí, automáticamente empecé a ir para atrás en “mi carrera en la televisión”. Me cuesta decir carrera porque esto, de verdad comenzó como un hobby.

—Tanto La mañana en casa como Masterchef tienen un perfil, y saliste de ese confort con Polémica en el bar.

—Claro, porque mi perfil es mucho más familiero, naif. Creo que se logró que haya polémica y debate, y buena onda. Porque cuando hay tensión, me pongo incómodo. Y el programa tiene que tener eso, ha sido encontrar ese equilibrio.

—¿Cómo va a ser la dinámica para Gran Hermano Uruguay?, ¿Vas a viajar para las galas o se hacen acá?

—La producción es 100 % uruguaya. Hay un equipo acá, y otro equipo que va a estar en Argentina, porque la casa es en allá. Pero las galas van a ser acá.

—Así que no vas a saludar al eliminado cuando salga.

—No va a tener ese contacto directo, que es un abrazo nomás. Sí lo vamos a tener acá para el día después, como en la edición argentina.

Eduardo "Colo" Gianarelli. Foto: Captura Canal 10.

—Estás en La mañana en casa, en Polémica en el bar, y hasta el año pasado condujiste Masterchef, ¿vas a dejar alguno de esos trabajos?

—Sí. Lentamente voy a ir dejando todo. La idea es estar tres o cuatro meses sin nada, previo a que empiece el programa que va a ser para el segundo semestre. Este año no vuelvo a Masterchef que es un formato muy familiar, que además no tiene hate, en contraposición a Polémica o Gran Hermano.

—Y con toda esta exposición, ¿se te complica llevar una “vida normal”?

—Pasa que Uruguay es chiquito, y hay cosas que hacen en otros países que acá no pasan. Acá voy al MAM con mi bolsita, compro verduras y frutas, y me saluda más gente, me saco algunas fotos, pero se puede tener una vida normal.

—Decías que no te gusta la tensión, ¿estás preparado para quedar en el medio de discusiones públicas por el reality?

—Sí, aunque mejor te respondo después que termine. Aunque la verdad que no entro en eso. Sí leo todo y miro mucho las redes pero contesto muy poco, y siempre fue así. Me gusta leer todo y soy una persona que funciona mejor con el hate, porque como que me empodera. Saca lo mejor de mí que me digan las cosas malas. Las cosas buenas, está bien, decímelas, pero si me decís que eso está mal, voy a convencerte de que lo puedo hacer diferente y mejor.

—Sos profesor de matemáticas, si esto fuera una ecuación, ¿qué variables nos pueden faltar para que Gran Hermano Uruguay sea un éxito?

—Hay una cosa que asegura que hagamos un buen producto: el convencimiento de que lo vamos a hacer bien. El equipo de producción está trabajando, marketing también, y todos están muy convencidos del producto. Eso asegura que lo que vamos a dar sea bueno. Además, es la primera edición. Estoy convencido que va a ser un éxito.

Eduardo Gianarelli fue ganador de "Masterchef: Celebrity". Foto: Archivo.

—¿Te imaginabas entrando a jugar a Gran Hermano antes de ser anunciado como el conductor?

—Pasa que soy muy ansioso, así que debería buscar algunas tareas para hacer: cocinaría y limpiaría mucho. Pero es divertido pensar, armar grupos, y esa paranoia de quién te va a votar; si tu grupo te traiciona, o no. Si la gente está viendo, qué pasa afuera, y todo el tiempo estás maquinando. Para mí eso es algo apasionante del juego. Creo que para entrar tendría que trabajar un poco la ansiedad, pero entraría a jugar.

—¿Qué le dirías al Colo de la adolescencia que empezaba en la televisión de este presente?

—Es imposible. No le podría decir nada porque no me imaginaba todo esto. Los otros días mi madre que mira todos los programas, pone me gusta y comenta todo, me felicitó. Yo le decía, “mamá, ni en mis mejores sueños me imaginaba este presente”. No digo que no lo merezca, porque he trabajado. Y al Colo le diría que disfrute cada momento, que todos los momentos son lindos.

—¿La ansiedad te deja disfrutarlo?

—Estoy disfrutando mucho este proceso. Hay un equipo muy fuerte que me habla todo el tiempo. La verdad que sentís que estás jugando en primera. Además, mi familia me acompaña, mis hijos están contentos, mi esposa también. Entonces tenés que disfrutar de esto, porque también sé que todo esto termina.

—Y a todo esto, ¿Carnaval?

—El año pasado cuando terminó, hablé con el dueño de Los muchachos, para decirle que quería descansar, porque me cansaba mucho la competencia. También sentía que artísticamente uno se empieza a gastar y a repetir después de tantos años. Fue una buena decisión porque apareció Polémica y ahora esto. Amo el Carnaval y Los Muchachos, pero estaba en el momento de cerrar algunas puertas para estar tranquilo.

Eduardo "Colo" Gianarelli. Foto: Gentileza.

—Y la idea es siempre ganar.

—Siempre. Soy competitivo y quiero que la rompa todo para la gente. Como Gran Hermano que es un programa de la gente. La gente elige quién se queda y quién se va.

—¿Viste la primera semana de Generación Dorada?

—-Sí, lo sigo. Está bueno que haya cambiado porque ya van cuatro ediciones, y porque se diferencia mucho de lo que va a pasar con la edición uruguaya. Esta semana Yipio, la uruguaya, pasó desapercibida en la placa. Es un perfil diferente al de los otros uruguayos, y ha sido bien recibida en la casa. Podían decir: “saquemos a la uruguaya que después nos gana”, y no fue así.

—En las redes sociales hay jugadores que reciben muchas críticas, pero después no son eliminados del programa.

—Es que las redes sociales no son el programa. En los últimos Gran Hermano quedó en evidencia que por más que es un formato multiplataforma y que las redes sociales cobran relevancia, lo que pasa en las redes no siempre se traduce en votos. Y eso hace rico al formato.

—Sí, aunque a veces un comentario malicioso termina repercutiendo en el público.

—Sí, porque hace ruido. El hate hace más ruido que “qué bueno que sos”, que a nadie le importa.

—¿Y vos cómo te llevás con las redes y el hate?

—Me gusta la gente que se mete y te escribe algo personal como: “Estás en cuatro programas”, “no estás nunca en tu casa”. El hate ni siquiera me enoja. Está bien, pero de última mandale al canal, pedile que me saquen, ¿qué querés que haga? Las redes sociales son interesantes, yo las consumo mucho y me divierto mucho con el hate. Hay que ser así, porque después tenés tu núcleo que te contiene: la familia, la gente de acá del canal. Todo lo otro es accesorio.