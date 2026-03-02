La divertida despedida de soltera de Sofía Romano en Punta del Este: amigas, anillo gigante y champagne

La cuenta regresiva hacia el “sí, quiero” ya empezó y Sofía Romano lo celebró a lo grande. La periodista y conductora compartió en sus redes sociales imágenes de su despedida de soltera este fin de semana en Punta del Este, donde disfrutó de una jornada a pura risa, amigas y cotillón, en la antesala de su boda prevista para abril.

En una de las fotos más comentadas, Romano aparece luciendo un anillo gigante, parte del cotillón de la velada que incluyó asado y luego celebración en OVO Nightclub. En otro video, se la ve ya en el boliche con vestido de novia, abriendo una botella de champagne y tomando directamente del pico, en un gesto descontracturado que reflejó el clima distendido y cómplice del encuentro.

La comunicadora, que integra la mesa de Polémica en el bar (Canal 10) y transita semanas de intensa emoción. Según adelantó en enero a Sábado Show, la boda con su novio Martín Villalba se celebrará en abril en Maldonado.

“Fue hermoso. Y con esto ya te digo que la respuesta fue sí, aunque me costó decirlo porque estaba muy emocionada”, contó sobre la propuesta de casamiento, a mediados del año pasado. “Me sorprendió totalmente, no entendía nada. Es un instante que va a quedar grabado en mí eternamente, donde mi felicidad se fue a las nubes. Y no tenía idea que me iba a provocar eso. El cómo fue lo dejo para mis íntimos, pero sí te digo que fue perfecto”, agregó.

Sofía Romano junto a su novio Martín Villalba en una paradisíaca playa. Foto: @alcafecafe

Consultada sobre los planes de la pareja, Romano fue clara: “Seguir disfrutándonos, acompañarnos en nuestros desafíos y sumar aventuras. Proyectar con alguien que amás y te ama es algo especial. Dos personas con su fuerza y energía haciendo que el deseo en común suceda. Tiene algo de magia esa coincidencia ya de por sí. Crecer junto a quien elijo compartir mi vida es uno de mis mayores privilegios”.

Así, entre brindis frente al mar y la complicidad de su círculo más cercano, la comunicadora empezó a despedirse oficialmente de la soltería. Abril asoma en el horizonte y, según dejó ver en las imágenes, la celebración promete estar a la altura de la emoción que ya viene compartiendo.

