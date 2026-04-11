Roger Waters busca cantante para una banda homenaje a Pink Floyd: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

Roger Waters lanzó una convocatoria para encontrar al cantante de Legacy, la banda tributo a Pink Floyd que impulsa su hijo, Harry Waters. El proyecto, que prevé salir de gira en 2027, busca un vocalista capaz de recrear el registro que el músico tenía en su juventud y el llamado estará abierto hasta el jueves 30.

“Harry armó una gran banda y un gran show, pero falta una cosa: la voz que yo tenía cuando era joven”, escribió Waters. En ese sentido, detalló el tipo de interpretación que requiere el puesto, con referencias a clásicos como “Comfortably Numb” y “Don’t Leave Me Now”, que condensan distintos matices expresivos dentro del repertorio del grupo. “¿Podés hacerlo? ¿Sos esa voz que falta? Si creés que lo sos, esta es tu oportunidad”, agregó, en lo que definió como una invitación abierta para audicionar.

La convocatoria se realiza a través de un formulario online, disponible en la web de Harry Waters, en el que los interesados deben completar datos básicos —correo electrónico, nombre completo y nacionalidad— y adjuntar al menos un enlace con su audición, alojado en plataformas como Drive, Dropbox o YouTube en modo no listado, con la posibilidad de sumar hasta cinco videos. También hay un espacio opcional para presentarse o realizar consultas.

Roger Waters.

En cuanto a la dinámica del proyecto, la banda prevé iniciar su actividad en febrero de 2027 con una gira organizada en tramos: 20 semanas de presentaciones divididas en bloques de cinco semanas consecutivas, con pausas entre cada etapa.

Legacy se enfocará en la etapa dorada de Pink Floyd e incluirá también material solista de Roger Waters. El músico, de 82 años, se presentó en dos ocasiones en el Estadio Centenario: la primera fue en 2018, en el marco de la gira Us + Them, y la segunda en 2023, con This Is Not a Drill.