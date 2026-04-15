Sandra Bullock llegó a Instagram y batió récord: la impactante cifra de seguidores que consiguió en una hora

La llegada de Sandra Bullock a Instagram parecía una de esas cosas que nunca iban a pasar, por el resguardo de la actriz con su vida privada. Pero ocurrió y, como era de esperar, no fue en silencio: debutó con humor, chistes internos y el espaldarazo de su círculo cercano en Hollywood.

Después de una carrera que incluye un Oscar, éxitos de taquilla y récord en Netflix, Bullock sumó un nuevo territorio conquistado: las redes sociales. Su desembarco no fue en soledad. La primera en abrirle las puertas fue su amiga Jennifer Aniston, quien la recibió con un guiño a la serie Friends en sus historias de Instagram. Primero escribió un mensaje enigmático: "Alguien a quien amamos mucho se unió a Instagram", y a continuación una foto que no muestra mucho a a Bullock. En la publicación, Aniston escribió: "It sucks!!! You're gonna love it" (Apesta! Te va a encantar), como la frase que le dice Mónica (Courteney Cox) a Rachel (Aniston) en el primer episodio de la serie, para darle la bienvenida al "mundo real".

La cuenta de Bullock se volvió viral y superó los tres millones de seguidores en una hora, dejando atrás el récord de Aniston, que había alcanzado el millón en ese mismo lapso.

El primer posteo de la actriz no decepcionó. Hubo humor y una licuadora encendiéndose “mágicamente”, en un video que funciona como referencia a las “midnight margaritas” de Hechizo de amor, la comedia romántica que protagonizó junto a Nicole Kidman en 1998 y que este año tendrá secuela. Que se la licuadora se encienda mágicamente refiere a que en la película, Bullock y Kidman son las hermanas Owens, quienes pertenecen a un linaje de brujas.

En los comentarios, el recibimiento a la actriz fue inmediato: Kidman se anotó para compartir margaritas cuando quiera, y Reese Witherspoon celebró que “Instagram ahora es mejor”, entre otras celebridades que interactuaron.

Sandra Bullock. Foto: Archivo. Foto: Archivo.

Más allá de la anécdota digital, el ingreso de Bullock a Instagram refleja un poco la carrera de la actriz en Hollywood. En sus inicios comenzó como heroína de acción en Máxima velocidad y El demoledor junto a Stallone, se convirtió en la reina de la comedia romántica y, más tarde, en actriz de prestigio con un Oscar marcado para la posteridad. Ganó el premio a la mejor actriz por Un sueño posible y, un día antes había subido al escenario para recibir el Razzie a peor actriz por Alocada obsesión. Una vez más, de un extremo al otro en pocas horas.