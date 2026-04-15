"El cielo ganado": la irónica respuesta de Magui Correa al tierno saludo de cumpleaños de Chapita Blanco

Las declaraciones de amor entre Magui Correa y Sergio “Chapita” Blanco se han vuelto frecuentes en el mundo de las redes sociales. A los carretes e historias que suelen subir donde muestran románticos momentos compartidos, se sumó días atrás un saludo de la comunicadora a su novio entrenador. “Qué merecido lo tenés. Me explota el corazón de felicidad por vos”, escribió ella a principio de este mes cuando se supo que Chapita sería el sustituto del argentino Sebastián Méndez como director técnico de Juventud de Las Piedras.

Por estas horas, un nuevo motivo para celebrar llevó a que él se expresara en su cuenta de Instagram. En el día de su cumpleaños, Magui recibió varios saludos de sus amigos, pero uno captó la atención de sus más de 33 mil seguidores. “Reí siempre. Un año más de aguante el tuyo. Feliz cumple amor”, escribió él, apelando al humor, sobre una foto donde se la veía con una sonrisa de oreja a oreja.

La homenajeada no tardó en repostear la imagen y contestarle con el mismo tono jocoso: “La verdad que el cielo ganado. Te amo, potro”, respondió, dejando en evidencia la complicidad que caracteriza a la pareja.

Según compartió en sus redes sociales su colega y amiga Eliana Dide, también recibió una rica torta de sus compañeros de La mañana en casa (Canal 10), y antes de soplar las velitas agradeció por todo lo que tiene, a la audiencia por estar del otro lado y a sus “compañeros divinos”. “Tres deseos”, la alentaron en el estudio. Y para sorpresa de muchos, comentó: “Con uno creo que alcanza”. “No escatimes”, bromearon.

El mensaje de Chapita Blanco a Magui Correa por su cumpleaños. Foto: redes sociales

Una historia que se afianza con el tiempo

Magui Correa y Sergio “Chapita” Blanco están en pareja desde 2022 y han construido un vínculo marcado por el apoyo mutuo en sus carreras. En ese camino, el exdelantero —ídolo de Wanderers— dio sus primeros pasos como entrenador tanto en ese club como en el fútbol mexicano, donde dirigió al Celaya, una experiencia clave en su crecimiento profesional.

La relación también implicó decisiones fuertes: en 2025, Correa dejó momentáneamente su lugar en Canal 10 para mudarse a México y acompañarlo en esa etapa. Meses después, regresó a Uruguay por un viaje breve que terminó extendiéndose tras una oportunidad laboral en La mañana en casa.

Con Blanco nuevamente en el país —hoy al frente de Juventud de Las Piedras—, la pareja volvió a compartir la rutina en Montevideo y consolida su historia desde cerca, entre nuevos proyectos y gestos cotidianos de amor.