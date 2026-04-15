La tensa discusión entre conductores de Canal 4 que terminó con un pedido de disculpas al aire: "Mirá quién habla"

La tranquilidad y buena onda en el magazine matutino Vamo Arriba (Canal 4) se quebró durante un tenso cruce al aire que dejó entrever cierto malestar entre sus conductores. Lo que comenzó como una charla distendida en el segmento de moda derivó en una discusión que rápidamente escaló de tono.

Todo se originó cuando la conductora Giannina Silva, en diálogo con la columnista Mery, utilizó el término "personal shopper". Desde la otra punta del estudio, Rusito González intervino con ironía: "Mi tía Olga de 70 años está llamando y pidiendo que lo pongan en español, ¡pongan subtítulos!".

El comentario fue respaldado por el también conductor Federico Paz, quien cuestionó el uso de anglicismos: "¿Por qué lo tenés que decir en inglés si también existe el término en español en este hermoso país donde se habla español? ¿Suena más lindo decir 'personal shopper' que 'asesor de moda'?".

Lejos de apaciguarse, el intercambio subió de intensidad. Silva pidió "no subestimar" al público y respondió: "Hay términos que en el mundo se utilizan en inglés. Doña Olga iba a la peluquería y pedía que le hicieran un brushing. Hables o no inglés, hay términos particulares que conoce desde Doña Olga hasta Don Pepito".

Giannina Silva durante el segmento de moda en Vamo Arriba. Foto: captura

Paz rechazó el argumento y retrucó con firmeza: "Es extraordinario comparar las papas con los tomates. No tiene nada que ver. El offside es offside desde que se inventó el fútbol, como el brushing". A lo que Silva se defendió: "Y personal shopper es personal shopper desde que se inventó la profesión".

El ida y vuelta siguió sin tregua. "No, Gigi. Antes se le decía asesor de moda", insistió Paz, pero ella respondió que "no es lo mismo". Entonces él agregó: "Que tenga más glamour llamarlo como personal shopper que por su nombre en español es otro tema".

Con el correr de los minutos, la discusión dejó de centrarse únicamente en lo lingüístico y adquirió un tono más personal. La conductora deslizó que su compañero suele querer imponer su punto de vista, mientras que él devolvió la crítica en la misma línea, generando un incómodo ida y vuelta. En esa línea, Giannina acusó a su compañero de querer "tener la razón siempre"."No, no quiero tener razón. Mirá quién habla, la que siempre quiere tener tener razón”, retrucó él.

El clima se tensó aún más con acusaciones cruzadas. “¿Perdón? ¿Cuántas veces dije que me había equivocado? Muchas más que vos”, sostuvo Silva. “Dale Gigi, dale. No creo porque además no me enfrasco en discusiones al santo botón”, replicó Paz.

El cruce alcanzó su punto más álgido cuando Silva lanzó una frase tajante: “Burro no es el que no sabe sino el que no quiere aprender”. Su compañero cerró con otra reflexión: “Todos somos ignorantes, pero ignoramos distintas cosas”.

Según supo Tv Show, durante la tanda comercial autoridades de la producción intentaron poner paños fríos al cruce y pidieron a los conductores que, al regresar al aire, ofrecieran disculpas, algo que finalmente ocurrió. Sin embargo, el episodio no pasó desapercibido para los televidentes y rápidamente trascendió la emisión: incluso fue retomado en clave de humor en el programa Sonríe: te estamos grabando.