La desopilante imitación del Canguro Porta a Ricky Martin en Canal 4: sorprendió a todos cantando "Vuelve"

Una charla distendida terminó en show improvisado en Vamo Arriba (Canal 4). Todo comenzó cuando en la mesa analizaban la nueva versión de “Vuelve”, que Ricky Martin grabó en modo cumbia junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, una colaboración que viene generando opiniones divididas.

Giannina Silva fue una de las primeras en opinar y señaló que “la juventud es un divino tesoro”, en referencia a las distintas etapas de un artista, y que no se pueden comparar versiones hechas en momentos tan diferentes.

En ese contexto, Richard “Canguro” Porta, que por estos días está supliendo a Gastón “Rusito” González en el magazine matutino, tomó la palabra para salir en defensa del cantante boricua: “Para mí Ricky se mantiene muy bien, más allá de los retoques. Debe de ser de los hombres más bonitos del planeta”, lanzó, generando la aprobación de sus compañeros.

El clima ya era distendido, pero todo escaló cuando comenzó a sonar la versión original del clásico. Entre risas, Porta pidió que no lo provocaran, aunque enseguida agarró su celular e hizo el gesto de estar cantando. Desde la mesa lo incentivaron a ir un paso más allá, y Giannina incluso pidió a la producción que le acercaran un micrófono “aunque esté apagado”.

Lejos de achicarse, el exfutbolista y figura de Bake Off Famosos (Canal 4) se metió de lleno en el personaje: tomó el micrófono, pidió que lo siguieran con cámara y empezó a hacer playback del tema, imitando los gestos y movimientos de Ricky Martin.

La producción acompañó con imágenes del videoclip original, lo que sumó aún más humor a la escena. “Voy de telonero en una semana”, bromeó, en alusión al show que el artista dará el 7 de abril en el Antel Arena. Citó a su amigo “Rusito” y lanzó: “Dalo todo”. Lo que siguió fue una versión divertida y con mucha onda de este clásico del cancionero romántico, demostrando que el canto, al igual que la cocina, tampoco le resulta ajeno.

La performance, divertida y descontracturada, fue celebrada tanto en el estudio como en redes sociales, donde el video compartido por Canal 4 se llenó de comentarios positivos. Incluso la cantante Anita Valiente reaccionó con humor: “Cangu, cómo te quiero”. Una escena espontánea que volvió a demostrar que en la televisión en vivo, cualquier excusa sirve para hacer show.