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El viaje de Lucía Rodríguez y las Colonas a Florianópolis y su profunda confesión: "Alguien me dijo..."

Tras un duro comienzo de año, Lucía Rodríguez hizo una divertida escapada a Brasil junto a Luciana Acuña, Denise Casaux y Leti Cohen. Las fotos de la aventura y qué le volvió a pasar en estos días.

El País
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30/03/2026, 09:28
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Lucia y Colonas
Luciana Acuña, Denise Casaux, Lucía Rodríguez y Leti Cohen en Florianópolis.
Foto: Instagram @laponderosa

Varias figuras de Canal 12 han disfrutado recientemente de las vacaciones, y mientras que Patricia Madrid optó por irse a Italia, otras eligieron Brasil como destino final. Fue el caso de su compañera de Punto de encuentro, María Eugenia "Tuque" García, pero también de Lucía Rodríguez. La integrante de Desayunos informales hizo una escapada a Florianópolis con buena compañía: casi todas las colonas.

Si bien Cata Ferrand estuvo ausente y disfrutó de las playas brasileñas, pero en su caso las de Río y con otro grupo de amigas, Rodríguez viajó con Leti Cohen —la impulsora de esta escapada—, Denise Casaux y Luciana Acuña. Las chicas esta vez incluyeron a Federico Longo, Facundo Gianero, Nacho Talavera y Lucas Bolo.

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La aventura del divertido grupo quedó registrada en redes sociales a través de fotos, videos e historias de Instagram, en las que todas dieron cuenta del disfrute compartido, las risas y la buena energía. Hubo paseos, tragos, muchas horas de playa y hasta trencitas en el pelo.

Pero Rodríguez dio un paso más allá y confesó cómo este viaje la ayudó a concretar algo muy especial: volver a conectar con su alegría, a pocos meses de la muerte de su padre y tras un duro comienzo de año.

"Una semana mágica en la que: reí, lloré, comí, bebí, reí muchas veces más hasta que me duela la panza, volví a conectar con mi alegría, y conocí lugares increíbles", se sinceró la comediante. "Gracias amig@s por este regalo que nos hicimos. Gracias Leti por animarnos. Alguien me dijo: 'En los cuentos te salva un príncipe, en la vida real, tus amigas'", remató de manera contundente.

Todas sus compañeras de viaje la alentaron en la publicación. "Qué fortuna coincidir", escribió Cohen en su posteo. "Te amo amiga en Floripa y en todos lados, gracias a vos siempre", agregó Denise. "¡Te amo amiga bella! por compartir más anécdotas, risas, charliñas y saltos a la mañana siempre", cerró Acuña, reforzando esa sensación de complicidad y de red de sostén que formaron en el grupo que nació de un programa de televisiónLa culpa es de Colón— y se convirtió en mucho más que eso.

Colonas
Lucía Rodríguez, de viaje con las Colonas en Brasil.
Fotos: Instagram @luciarodriguezsoy
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