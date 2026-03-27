"Río al 100%": las fotos del espectacular viaje que Catalina Ferrand hizo con amigas a Brasil

La comunicadora Catalina Ferrand armó las valijas y se regaló una escapada soñada: un viaje a Río de Janeiro junto a un grupo de amigas de toda la vida, con quienes comparte más de cuatro décadas de historia. Entre risas, complicidad y anécdotas, el plan fue claro desde el inicio: disfrutar la ciudad carioca al máximo.

Aunque ya está de regreso, quedaron las postales de un viaje en que aprovecharon cada rincón de Río. Hubo tiempo para relajarse en la piscina, recorrer las clásicas playas y dejarse llevar por la energía única de la ciudad brasileña, en un viaje que combinó descanso, aventura y celebración de la amistad.

Pero la experiencia también tuvo su cuota de tendencia y redes sociales. El grupo se sumó al llamado “favela trend” en Rocinha, la favela más grande de Brasil. Allí grabaron un video con impronta cinematográfica desde una de sus terrazas, que comienza con Ferrand —luciendo la camiseta de la selección brasileña— sentándose en una silla mientras un dron se aleja para revelar la impactante vista del lugar.

Catalina Ferrand junto a Mariana Milicevic y Agus Menchaca en la piscina.



“Con directivas claras por parte de las dueñas de mi corazón hice la visita obligada a la azotea más atrevida de Río de Janeiro en la Rocinha”, escribió la comunicadora y esposa de Federico Buysan.

Entre postales de playa, recorridas urbanas y momentos compartidos, Ferrand resumió la experiencia con una frase que lo dice todo: disfrutaron Río “al 100%”. Un viaje entre amigas que reafirma que, más allá de los destinos, lo esencial sigue siendo la compañía.