Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow TV y radio

Periodistas debutaron al frente de "Puesta a punto" de Canal 12: por qué no están Patricia Madrid y Tuque García

El público del programa que antecede a "Telemundo" se sorprendió esta semana con un cambio en el equipo: el ingreso de dos caras jóvenes en reemplazo de las conductoras de siempre. Los motivos.

El País
El País
25/03/2026, 09:27
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Puesta a punto
Celina Pereyra y Gonzalo Ronchi conduciendo "Puesta a punto" junto a Bernardo Wolloch (centro).
Foto: Instagram @puestaapunto12

La televisión es dinámica y los cambios en la pantalla son constantes. Nuevas figuras, caras que ocupan espacios que hasta ahora no habían tenido y pases de un canal a otro son parte del funcionamiento estándar de la industria uruguaya, donde esta semana se dio un movimiento que llamó la atención del público. Dos periodistas asumieron la titularidad de Puesta a punto ante la ausencia de las anfitrionas de siempre.

El periodístico que funciona como la antesala de la edición central de Telemundo es presentado habitualmente por Patricia Madrid, acompañada de María Eugenia "Tuque" García y de Bernardo Wolloch. Sin embargo, por estos días solo está Wolloch en representación del equipo titular original. Y a su lado, las novedades: Celina Pereyra y Gonzalo Ronchi.

Pases, despidos, retiros y regresos: el año televisivo más movido para los conductores y lo que se viene en 2026

Celina Pereyra es actriz, cantante y destacado personaje del Carnaval uruguayo, y la principal movilera de Puesta a punto, mientras que Ronchi trabaja en el área deportiva de Canal 12 y es un reconocido periodista del rubro, integrante además del Polideportivo. Es decir, son figuras de la casa.

Su presencia generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del formato, que se pronunciaron a través de las redes sociales con comentarios como "Excelente cambio", "Muy buena la incorporación de Celina" u "Opa, ¿qué pasó? Cambio en el equipo".

El movimiento temporal tiene que ver con que tanto Patricia Madrid como Tuque García se encuentran de vacaciones. Madrid lleva varios días de viaje por Italia junto a su novio, Mathías Gonnet, descubriendo ciudades y vistas deslumbrantes, mientras que Tuque acaba de emprender una aventura por carretera junto a su familia: una ida a Brasil que anoche hizo su primera parada en Jaguarao.

Patricia Madrid
Mathías Gonnet y Patricia Madrid en Italia.
Foto: Instagram @patriciajmadrid

Así, por algunos días, caras nuevas serán parte de Puesta a punto, que aborda la información con una impronta más descontracturada que el noticiero central.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Canal 12

Te puede interesar