Periodistas debutaron al frente de "Puesta a punto" de Canal 12: por qué no están Patricia Madrid y Tuque García

La televisión es dinámica y los cambios en la pantalla son constantes. Nuevas figuras, caras que ocupan espacios que hasta ahora no habían tenido y pases de un canal a otro son parte del funcionamiento estándar de la industria uruguaya, donde esta semana se dio un movimiento que llamó la atención del público. Dos periodistas asumieron la titularidad de Puesta a punto ante la ausencia de las anfitrionas de siempre.

El periodístico que funciona como la antesala de la edición central de Telemundo es presentado habitualmente por Patricia Madrid, acompañada de María Eugenia "Tuque" García y de Bernardo Wolloch. Sin embargo, por estos días solo está Wolloch en representación del equipo titular original. Y a su lado, las novedades: Celina Pereyra y Gonzalo Ronchi.

Celina Pereyra es actriz, cantante y destacado personaje del Carnaval uruguayo, y la principal movilera de Puesta a punto, mientras que Ronchi trabaja en el área deportiva de Canal 12 y es un reconocido periodista del rubro, integrante además del Polideportivo. Es decir, son figuras de la casa.

Su presencia generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del formato, que se pronunciaron a través de las redes sociales con comentarios como "Excelente cambio", "Muy buena la incorporación de Celina" u "Opa, ¿qué pasó? Cambio en el equipo".

El movimiento temporal tiene que ver con que tanto Patricia Madrid como Tuque García se encuentran de vacaciones. Madrid lleva varios días de viaje por Italia junto a su novio, Mathías Gonnet, descubriendo ciudades y vistas deslumbrantes, mientras que Tuque acaba de emprender una aventura por carretera junto a su familia: una ida a Brasil que anoche hizo su primera parada en Jaguarao.

Mathías Gonnet y Patricia Madrid en Italia. Foto: Instagram @patriciajmadrid

Así, por algunos días, caras nuevas serán parte de Puesta a punto, que aborda la información con una impronta más descontracturada que el noticiero central.