"Desafío desbloqueado" y "viene muy bien": periodista debutó en la conducción de "Subrayado"

La periodista uruguaya Magdalena Prado sumó este fin de semana un nuevo paso en su ascendente carrera en televisión: debutó en la conducción en solitario de la edición dominical de Subrayado, el informativo de Canal 10. Si bien ya había tenido experiencias en la versión sabatina junto a Nicolás Vigliola, es a primera vez que conduce "la nave" en solitario.

La comunicadora, de 30 años, estuvo al frente de Subrayado este domingo para cubrir las licencias de Paola Botti y Maxi Borges, conductores habituales de este informativo. Durante la emisión compartió pantalla con Marcelo Scaglia, quien la elogió al aire cuando presentó el segmento deportivo. “Viene muy bien”, la elogió el periodista deportivo.

Tras la emisión, Prado celebró el momento en sus redes sociales y lo definió como un paso importante en su recorrido profesional. “Un nuevo desafío desbloqueado: conducir Subrayado Domingo. Bancándole el mostrador a Maxi Borges y Paola Botti Gracias a Canal 10 por estas oportunidades que me invitan a salir de la zona de confort. Y a mis compañeros por la paciencia y el aguante”, escribió.

El debut llega en un período de crecimiento sostenido para la periodista, que se integró a Saeta el año pasado. Desde abril del año pasado forma parte del equipo de conductores de Arriba gente, el magazine matinal del canal.

Antes de su llegada a Canal 10, Prado integraba la mañana de Radio Sarandí en el programa Las cosas en su sitio, experiencia que dejó cuando fue convocada por la señal de la calle Lorenzo Carnelli.

Su recorrido televisivo también incluye un paso reciente por Canal 5. Allí, tras el final del ciclo Periodistas, se integró a la conducción de El Living. Sin embargo, su etapa en el canal público finalizó cuando los medios estatales adoptaron una política que restringe la “doble pantalla” de sus figuras.

Su desembarco en el principal informativo de Canal 10 se había producido en agosto de 2025, cuando tuvo su debut en Subrayado Central como movilera o encargada de informes especiales.