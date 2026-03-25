Mujer del Año 2026: la reacción de Carolina García al ser elegida para el máximo galardón de la noche

El clásico evento de la Mujer del Año celebró una nueva edición y consagró con el máximo galardón a la periodista Carolina García en una distinción compartida con la activista Zulma Camacho. Las dos premiadas agradecieron el reconocimiento en el evento anual que homenajea mujeres de distintos rubros y que organiza año a año Juan Herrera.

La resolución se conoció cerca de la una de la mañana, luego de la deliberación de un jurado integrado por comunicadores y empresarios. En ese momento, Virginia Moreira, presidenta del tribunal, tomó la palabra y planteó al organizador la imposibilidad de elegir a una sola ganadora entre las premiadas de toda la noche. La propuesta fue declarar un empate y otorgar el máximo galardón a dos mujeres.

Herrera aceptó la iniciativa y, tras recibir el sobre con la decisión final e invitar a todas las premiadas al escenario, anunció que las elegidas eran Carolina García, de Subrayado, y Zulma Camacho, fundadora y directora de la organización Honrar la Vida. En ese momento, una lluvia de papelitos cubrió el escenario mientras ambas avanzaban para recibir juntas la plaqueta principal. El responsable del evento se comprometió a realizar una segunda distinción para que cada una conserve su reconocimiento.

La consagración de García ocurrió una hora y media después de haber sido premiada en el rubro Periodismo Televisivo. Durante su discurso al recibir el galardón en ese rubro, destacó a sus compañeros de Subrayado —en especial a las mujeres— y mencionó a referentes que abrieron camino en los medios, como Raquel Daruech, Cristina Morán y Blanca Rodríguez, su antecesora en el informativo. Sus palabras fueron especialmente celebradas por sus compañeras de Canal 10, ubicadas en una mesa en la segunda fila frente al escenario.

La ceremonia tuvo lugar el martes por la noche en el salón principal del hotel Radisson. Fue conducida por Miguel Arispe y contó con los shows musicales de Diego Coronel y Cinzia Zavala, que acompañaron una noche marcada por los reconocimientos y un desenlace fuera de lo habitual.

Carolina García y Zulma Camacho se llevaron el máximo galardón de la Mujer del Año.

Todas las ganadoras.

Además del premio en su categoría que recibió Carolina García, dentro del ambiente televisivo también se destacaron Jimena Sabaris en Conducción (que faltó pero envió un video de agradecimiento), Eliana Dide en Conducción de Magazine, y Magdalena Prado por su labor en exteriores.

En radio se premió a Majo Borges (Conducción) y Paula Barquet (Periodismo), mientras que Carolina Delisa fue la figura destacada en Periodismo Escrito. Nadia Fumeiro se llevó los aplausos en Periodismo Deportivo y Soledad Legaspi fue reconocida por su trabajo en programas de cultura y espectáculos.

Zulma Camacho recibió antes del premio principal, otro dentro de la categoría Voluntariado Social por su trabajo en la fundación Honrar la Vida. En la música, el premio fue para Julieta Rada, mientras que en actuación se reconoció a Myriam Gleijer (Teatro) y a Luciana Acuña (Comedia). En el plano de las letras y artes visuales, las ganadoras fueron Magdalena Broquetas y Rita Fischer, respectivamente.

El deporte tuvo su reconocimiento en Sofia Oxandabarat, elegida como la mejor jugadora de fútbol uruguayo 2025, y la atleta Julia Paternain recibió un premio especial. El sector corporativo distinguió la gestión de Gabriela Olaizola (CEO de Doña Coca) y de Magdalena Mutio. En tecnología la premiada fue Carolina Bañales y en el rubro académico Fiorella Haim. El diseño y la gastronomía también tuvieron sus representantes: Sofía Ruiz (Arquitectura), Yianina Bugani (Moda) y Vanina Canteros (Chef).

Finalmente, la lista se completó con Lucía Cabanas en Marketing, Lucrecia Claveri en Emprendedurismo, Analía Suárez en Hotelería, Paula Espasandín como RRPP, Lucía Silva en Producción y Carolina Sur como creadora de contenido.