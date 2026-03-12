Carolina García vuelve a la radio luego de 12 años: conductora de "Subrayado" se suma a nuevo proyecto

La ex M24 se prepara para una nueva etapa. Desde abril, la emisora 97.9 FM pasará a llamarse La Diaria Radio y este miércoles presentó oficialmente su programación, con una grilla que implica el regreso de varios comunicadores al dial, entre ellos Carolina García, Carlos Dopico, Alejandro Ferreiro y Guillermo Amexeiras, quienes volverán a la radio después de varios años de ausencia en el dial.

La periodista y actual conductora de Subrayado tendrá a su cargo el programa La colmena, que irá de 13.00 a 15.00. Según se adelantó, será un espacio que buscará “trascender la noticia, la urgencia, la coyuntura y poder ser un lugar de reflexión y diálogo”. La acompañarán Emilia Díaz, Stephanie Demirdjian y el historiador Carlos Demasi.

García celebró su regreso al medio en redes sociales. “Volver a la radio con este equipazo es una enorme felicidad. Con un grupo de mujeres hermoso y potente, la vuelta de periodistas que marcaron estilo en radio y el rigor del gran equipo de redacción de la diaria”, escribió en X (Twitter).

La comunicadora no hacía radio desde 2014, cuando integraba el programa Consentidas en Radio Carve, en una etapa que marcó su última experiencia en el dial antes de concentrarse en televisión.

La nueva programación de La Diaria Radio comenzará a las 7.00 con Panorama informativo, conducido por Magui Correa y Yamila Silva, con columnas de Antonio Ladra.

De 9.00 a 11.00 seguirá La mañana de la diaria, con Martín Rodríguez al frente y la participación de Mariana Cianelli, Natalia Uval y Cecilia Álvarez.

Sofía Romano estará a cargo de La segunda mañana (11.00 a 13.00). Para la panelista de Polémica en el bar, también implica un regreso luego de su paso en 2025 por Sport 890.

Otro de los regresos destacados será el de Alejandro Ferreiro, quien volverá a hacer radio después de dos décadas con Las ganas, de 17.00 a 19.00. Luego será el turno de Informativo de cierre, conducido por Guillermo Ameixeiras, comunicador ex Mundo cañón y Planta baja (Canal 12) que hacìa tiempo no tenía participación radial.

Carlos Dopico, ex Telemundo y La Púa también vuelve a los medios en La Diaria Radio: conducirà La música me llueve.