"El vacío que los pudre por dentro": fuerte descargo de la hija de Andrea Del Boca contra una periodista uruguaya

El clima dentro y fuera de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada está al rojo vivo. Tras el tenso enfrentamiento del pasado domingo entre la actriz Andrea Del Boca y la participante Solange Abraham, la polémica se trasladó de inmediato al panel del programa y después a las redes sociales, donde se pudo ver un fuerte descargo de la hija de la reina de las telenovelas contra la comunicadora uruguaya que integra el panel del reality, Ana Laura Román.

La panelista fue una de las voces más críticas de la actriz al cuestionar que en su enfrentamiento en la casa "sacara a relucir su currículum". Sentenció que el cruce no la dejó "bien parada" e ironizó que la artista no es "Celeste siempre Celeste", en alusión a que no tiene la bondad e inocencia de sus personajes en las telenovelas.

El descargo de Anna Del Boca. Foto: @andreadelboca

La reacción del entorno de la actriz no se hizo esperar. Apenas unos minutos después de que Román lanzara sus dardos en el panel, Anna Del Boca utilizó la cuenta oficial de Instagram de su madre para publicar un descargo letal. Sin nombrar directamente a la comunicadora, Anna comenzó señalando: "Hay una panelista de GH que está atacadisiiiiiiiima con mamá hace añares, adentro y afuera de la cancha la obsesión continúa. ELLA JURAAAAA".

En su mensaje, Anna reivindicó el derecho de su madre a hacer valer su historia en el medio, asegurando que se pone de pie para afirmar que Andrea Del Boca puede tirar su currículum las veces que desee. Además, fue tajante al referirse a la campaña de desprestigio que percibe sobre la figura de la actriz, afirmando que existen "tantos deseosos de ensuciarla y aún así ella continuará firme sabiendo bien qué es".

Ana Laura Román. Foto: captura

"No encuentro ego en autodestacar más de medio siglo de trabajo y talento", agregó. Y cerró el mensaje con una frase final lapidaria: "A quienes les molesta escuchar tu brillo solo deja en evidencia el inmenso vacío que los pudre por dentro".