Tamara Paganini vuelve a "Gran Hermano": su historia de hambre, consumos y cómo perdió el premio que ganó en 2001

Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano (Telefe) confirmaron el ingreso de Tamara Paganini a la casa más famosa del país en reemplazo de Jenny Mavinga, quien abandonó el programa días atrás. Después de 25 años, volverá a ser parte del reality y, según indicaron, irá “por todo”.

Cuando ingresó a Gran Hermano 2001, Paganini trabajaba en un bingo y había tenido una adolescencia convulsa, según le contó a Gastón Pauls en Seres Libres (Crónica TV) en 2022: “Tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años. Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir a comprar cocaína”.

Su presencia en la casa marcó el rumbo junto a Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet. Así como cosechó el odio de muchos, también se convirtió en una de las más amadas, lo que le permitió subir al podio como la subcampeona en la primera edición del reality en la Argentina. Su personalidad frontal la hizo resaltar por sobre el resto, de la mano de una historia inventada de que había sido bailarina en un boliche, para así atraer al público.

Así está hoy Tamara Paganini. Foto: @TamaraPaganini

En 2021, en una entrevista en Hay que ver (El Nueve), Paganini explicó que nunca quiso ser famosa, pero que terminó en el reality porque su novio fue a hacer el casting y ella, que lo había acompañado, se atrevió a participar, como parte de un juego. Nunca se imaginó que la llamarían para ser parte.

Luego de su salida de la casa, a la exparticipante le costó enfrentar el amor y el odio del público, las cámaras y la atención mediática. Eso le produjo ansiedad, según dijo en 2022 desde el sillón de LAM (América TV).

“No esperábamos ni locos todo lo que nos pasó. Cuando salí de la casa, igual me tuvieron encerrada un tiempo sin dejarme ver la televisión y demás cosas. No podía entender que me corrieran por la calle, que se pusieran una remera con mi nombre, pero en eso la gente te ama y te odia”, describió por ese entonces cuando se animó a reaparecer en las redes sociales de a poco y más tarde en los programas televisivos.

Paganini vivió un calvario que la obligó a retirarse de la escena pública. “En ese momento el hater te escupía literalmente en la cara. Era como de ir caminando con mi novio de la mano y que alguien de 20 años, cruzarme el paso, pararse delante y decirme put... de mier...”, remarcó.

Además, en su paso por Estamos a Tiempo, con Mariano Yezze, Paganini había reconocido: “En su momento, Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre. La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”.

De hecho, luego del ciclo inició acciones legales contra el canal, ya que quería que le pidieran perdón por todas “las ediciones maliciosas” y las cosas que habían hecho. “Yo salí de Gran Hermano siendo la ‘pu... nacional’“, comentó a Carlos Monti en Entrometidos (Net TV) en 2024.

Según explicó más tarde en sus propias redes sociales, la salida del reality le generó un perjuicio a su imagen y le impidió tener una vida normal. Además, alegó que nunca tuvo dinero y el poco que obtuvo en el programa como premio, lo perdió.

“Mi plan era, si tenía una mínima chance de ganar, comprarle la casa a mis viejos. Quería mejorarles un poco la vida. Gané 39 lucas, y todavía era el ‘1 a 1′. Para comprarles una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate cómo les fue. La plata de GH desapareció así…”, reveló por ese entonces.

Su huida de Buenos Aires la llevó a Córdoba, donde recompuso su vida y empezó desde cero. Hasta hace cuatro años trabajaba en la fidelización de pacientes en un laboratorio. En la actualidad, la ex Gran Hermano comparte a diario contenido en su cuenta de Instagram, donde se presenta como productora y actriz. Además, conduce un programa de streaming, aunque ahora será nuevamente parte del programa que la vio nacer en el espectáculo.

La Nación GDA