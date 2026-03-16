"¡Es un monstruo!": los crueles comentarios contra la uruguaya Yipio en "Gran Hermano"
La comediante que ingresó al reality show es víctima de fuertes ataques. La exvedette Yanina Zilli, por ejemplo, la destrozó y se preguntó quién puede ir a ver un show suyo.
El clima dentro de la casa de Gran Hermano está que arde. En los últimos días la convivencia dentro de la casa se ha vuelto una guerra de bandos donde la sensibilidad brilla por su ausencia. Ejemplo de esto fue lo que ocurrió durante una charla en el comedor entre Yanina Zilli, Solange Abraham y Emanuel Di Gioia, que tuvo como principal víctima a Yipio, la humorista uruguaya.
La mecha la encendió la exvedette Yanina Zilli, que se convirtió en una de las participantes más polémicas del reality show y no ocultó su fastidio por la actitud de su compañera: “Esta que vino a hacer reír, toda patotera. ¿A qué vino a hacer reír?”, disparó sin filtro.
ZILLI: "¿Quiénes son? Esta (Yipio) que vino a hacer reir, a quién hace reir? quién puede ir a verla? Es un monstruo, te juro que asusta. Menos mal que me tocó dormir al lado de gente linda energéticamente"— TRONK (@TronkOficial) March 16, 2026
LO MALA QUE ES 😭 pic.twitter.com/pJLRQJfbqY
Solange, por su parte, aprovechó para relatar un incómodo cruce que tuvo con la uruguaya frente al resto de los participantes. Según Abraham, Yipio intentó hacer una broma sobre el nombre de su espectáculo, pero el remate fue un fracaso absoluto. "Quiso hacer un chiste: 'mi show se va a llamar Patotera' y nadie se rió. Yo agarré y dije 'nadie se rió', y me contestó 'no lo dije para que se rían'”. Luego relató que, ante la oferta de Yipio de regalarle entradas para su show, su respuesta fue letal: “No gracias, yo consumo cosas de calidad”.
La charla subió de tono cuando los participantes analizaron la energía que Yipio proyecta en la casa. Emanuel Di Gioia reafirmó la teoría de Solange sobre la falta de carisma de la uruguaya, asegurando que incluso sus aliados se sienten incómodos: “Ni su propio equipo se rió. De cara quedaron, no emitieron ni un sonido”.
Sin embargo, las palabras más fuertes vinieron de Zilli, quien calificó a la participante de forma contundente. "Es un monstruo, te juro que asusta porque es todo el tiempo así", sentenció, haciendo gestos de imposición física. La charla cerró con su alivio por la ubicación en los dormitorios, celebrando estar lejos de la uruguaya y cerca de gente "linda energéticamente".
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