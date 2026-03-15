Detuvieron a exparticipante de la última edición de "Gran Hermano": le habría robado a turista como "viuda negra"

Luciana Martínez, tal como se la conoció durante su participación en el reality show Gran Hermano fue detenida por haber sido identificada como parte de un asalto a un turista norteamericano en un hotel de Palermo, en la modalidad viuda negra.

La investigación que derivó en la sospecha sobre la ex Gran Hermano comenzó cuando un turista, de 40 años, identificado por sus iniciales como B.J.V llegó al hotel, situado en Fray Justo Santa María de Oro al 1800, a las 6.45, en estado de ebriedad, acompañado de dos personas: la mencionada Luciana Martínez o Luciana Barrionuevo, de acuerdo a la identificación policial de la mujer trans, y un hombre.

Según el relato realizado por la víctima a los investigadores judiciales, cuando se despertó, al mediodía, estaba solo y le faltaba su pasaporte, un reloj digital y ropa interior. El turista describió que había conocido a la ex Gran Hermano en un boliche de Palermo. Durante la madrugada tomaron bebidas alcohólicas y decidieron ir al hotel, donde siguieron bebiendo.

Luciana Martínez al momento de la detención. Foto: @pampamonaco

A partir de la denuncia del turista asaltado, se determinó que la exparticipante del reality show y el hombre que la acompañaba quedaron registrados en la recepción del hotel cuando llegaron con el pasajero. Con esos datos, sumado a la descripción de los testigos, entre ellos, empleados del hotel, habría sido identificado el supuesto cómplice como Cristian Wagner, de 37 años, mánager de Luciana. Él también fue apresado en las últimas horas acusado por este robo.

La noticia generó revuelo en el mundo del espectáculo por tratarse de una de las participantes más destacadas de la última edición argentina de Gran Hermano. Nacida en Santa Cruz, durante su paso por el reality compartió detalles muy personales de su historia. Al ingresar a la casa más famosa del país, se presentó con una frase que quedó entre los momentos más recordados del ciclo: “Me llamo Jorge, pero hace diez años que, a escondidas, soy Luciana”, dijo ante las cámaras, dando a conocer su identidad como mujer trans. La repercusión de su participación fue tal, que fue convocada a varios eventos en Uruguay en calidad de figura invitada, como a la Cena de Famosos de Juan Herrera.

Con información de La Nación GDA