Fulminante expulsión en "Gran Hermano": echaron a una participante por racismo y analizan una denuncia penal

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más tensas desde el inicio de la temporada. Luego de la fuerte polémica que generaron los comentarios racistas de Carmiña Masi contra su compañera Mavinga, la producción del reality show argentino decidió aplicar la sanción más dura prevista por el reglamento: la participante paraguaya fue expulsada de la competencia por la puerta giratoria.

El episodio que desencadenó el escándalo ocurrió durante una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras la congoleña compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Carmiña lanzó una serie de comentarios despectivos desde el interior del hogar. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, disparó. Luego fue más lejos y utilizó expresiones vinculadas a la esclavitud, incluso mencionando la palabra “esclava”, lo que generó un inmediato rechazo entre los seguidores del programa.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y el tema escaló en redes durante todo el día. Antes incluso de que comenzara la gala, gran parte del público ya anticipaba que habría una sanción disciplinaria. La presión fue creciendo y el reality volvió a quedar en el centro del debate por los límites dentro del juego.

Al inicio de la emisión, el conductor Santiago del Moro introdujo el tema y remarcó la gravedad de lo ocurrido. “Gran Hermano nos pone espejos. Hay cosas que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tienen vuelta atrás: el racismo es una de esas”, afirmó.

Luego llegó el comunicado de la voz de la casa, dirigido directamente a la participante. “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una severa sanción”.

Jenny Mavinga en "Gran Hermano: Generación dorada". Foto: Captura de Instagram @telefe.

En el mensaje, el programa también marcó cuál es el límite que no está dispuesto a tolerar. “Yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación. No vengo a educar, pero acá mando yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro”, señaló la voz del reality. Y agregó: “En el mundo el racismo sigue existiendo. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con respeto e inclusión. Hay límites que no deben ser traspasados”.

El momento más contundente llegó cuando la producción subrayó el carácter ofensivo de las frases. “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”, expresó el comunicado. Y cerró con la resolución final: “Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.

CARMIÑA fue EXPULSADA de #GranHermano

A su salida por la puerta giratoria se abrazó con MAVINGA y explicó sus dichos. pic.twitter.com/ybKXMhdolv — emi (@eeemiliano) March 12, 2026

La salida fue inmediata. Sin posibilidad de permanecer en la casa, Carmiña debió abandonar el reality de manera abrupta. Antes de retirarse hizo un breve descargo en el que intentó justificar sus palabras como una “broma”, aunque también pidió disculpas. "Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto", buscó justificarse. "Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado".

Por último, aclaró que no tenía intención de lastimarla: “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé. Pero lo enntiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, confesó previo a quedar expulsada de la competencia.

La familia de Mavinga ya había reaccionado cuando comenzaron a circular las imágenes. A través de la cuenta oficial de Instagram de la participante, que administran sus allegados mientras ella permanece dentro de la casa, difundieron un comunicado en el que repudiaron los dichos y reclamaron medidas. “Comparar a una persona africana con un mono y sugerir que parece que recién la acaban de comprar no es un chiste: es racismo”, señalaron. También remarcaron que ese tipo de expresiones “deshumanizan, hieren y no pueden naturalizarse en un programa que ven millones de personas”.

Comunicado de la familia de Mavinga. Foto: Captura de Instagram.

Además, su esposo, Damián, habló públicamente del tema y calificó la escena como “desagradable”. Si bien aseguró que el episodio no quebraría emocionalmente a Mavinga, adelantó que la familia analizaba la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Carmiña.