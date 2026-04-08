"Me explota el corazón": la declaración de amor de Magui Correa a "Chapita" Blanco para celebrar un gran logro

El amor también se celebra en los logros profesionales. Y así lo dejó en claro Magui Correa al dedicarle un tierno mensaje a Sergio "Chapita" Blanco tras confirmarse que será el nuevo director técnico de Juventud de Las Piedras. “Qué merecido lo tenés. Me explota el corazón de felicidad por vos”, escribió la comunicadora en una historia de Instagram, junto a la imagen con la que el club le daba la bienvenida.

El anuncio se hizo este lunes, luego de la salida del argentino Sebastián Méndez, y marca un nuevo paso en la carrera del exdelantero, que ya tuvo experiencias como entrenador en Wanderer, donde es ídolo, en el fútbol mexicano.

Pero detrás de este logro hay también una historia de amor que se viene consolidando desde hace unos años. Correa y Blanco están en pareja desde 2022 y han construido un vínculo que implicó decisiones fuertes. En marzo de 2025, la conductora se despidió entre lágrimas de Canal 10, donde estaba al frente de Arriba gente, para irse a vivir a México y acompañar a su pareja en su etapa como entrenador del Celaya.

“Me voy del país, mi pareja está en México y quiero acompañarlo”, dijo entonces al aire durante una emotiva despedida, donde agradeció los momentos inolvidables que vivió en Saeta, la que definió como su segunda casa.

De esta manera decidió dejar en pausa su carrera en Uruguay para apostar al proyecto en común. La experiencia incluyó convivencia plena, lejos de sus afectos y su rutina, algo que, según contó después a Sábado Show, fortaleció el vínculo.

El mensaje de Magui Correa a su novio "Chapita" Blanco. Foto: redes sociales

Sin embargo, la vida volvió a sorprenderla. Dos meses después, Correa viajó a Uruguay por unos días, en principio para hacer trámites y reencontrarse con su familia, aprovechando el fin del campeonato, con la idea de regresar a México. Pero en medio de esa visita recibió un llamado inesperado.

Desde la producción de La mañana en casa le propusieron sumarse de forma temporal para cubrir la ausencia de Eduardo "Colo" Gianarelli, que por esos días estaba grabando Masterchef Uruguay, y aceptó. Ese regreso imprevisto a la pantalla se extendió más de lo pensado y coincidió, además, con un cambio en la carrera de Blanco.

Con su novio nuevamente en Uruguay y al frente de Juventud, Correa celebra desde cerca este nuevo desafío del entrenador, con orgullo, apoyo y mucho amor.