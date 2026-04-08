Bosque, vinos y gastronomía: Ximena Torres eligió su destino favorito para descansar antes de volver a Canal 10

Como muchas personas —y también figuras de la televisión local como por ejemplo, Eugenia "Tuque" García, Sofía Rodríguez, Claudia Fernández o Roberto Hernández—, Ximena Torres aprovechó el fin de semana largo de Semana de Turismo para hacerse una escapada y recargar energías antes de retomar la rutina con fuerza.

A diferencia de los famosos mencionados, que eligieron las paradisíacas playas de Brasil para relajarse, la jurado de MasterChef Uruguay (Canal 10) optó por su destino favorito de Uruguay: Carmelo, en el departamento de Colonia.

Allí viajó junto a sus hijos, Juan Jacinto y Guadalupe, para disfrutar de unos días de descanso en contacto con la naturaleza. “Nuestros días en Carmelo, el mejor lugar en Uruguay para comer rico, probar buenos vinos, dormir siestas, hacerse amigos y vivir en el bosque. Hasta las tormentas se disfrutan en Carmelo. Siempre volvemos”, escribió en su muro de Instagram.

Acompañó el mensaje con unas imágenes que reflejaron una escapada ideal: paseos entre los árboles, momentos de relax al aire libre y una propuesta gastronómica que combinó platos caseros —como pasta y milanesas con papas fritas para los más chicos— con buenos vinos para la chef. También aprovecharon el último calorcito de la temporada para meterse en la piscina y disfrutar del sol.

Con el cambio de temperatura, el plan viró hacia lo hogareño: abrigados, junto a la estufa a leña, compartieron momentos en familia. Hubo tiempo para andar a caballo y para que su hijo mayor se luciera tocando el piano. Por la noche, Torres también registró la belleza de una tormenta eléctrica, contemplando los relámpagos desde la tranquilidad del entorno.

El descanso llega en la previa de un regreso importante. Ayer martes se estrenó una nueva temporada de MasterChef Uruguay por Canal 10, con Torres nuevamente como jurado junto a Sergio Puglia y Laurent Lainé. La gran novedad principal de esta edición es el debut de Noelia Etcheverry en la conducción, tras la salida de Eduardo "Colo" Gianarelli, ahora enfocado en la primera y esperada edición de Gran Hermano Uruguay, que se verá en la segunda mitad del año.