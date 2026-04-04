"Hacía tiempo que no...": la confesión de Victoria Rodríguez en su escapada al Este y quién la acompañó

Son varios los famosos que aprovecharon la Semana de Turismo para hacer un alto en la rutina y tomarse unos días de descanso. Entre ellos estuvo Victoria Rodríguez, que decidió alejarse de la desierta capital para disfrutar del fin de semana largo en un rincón tranquilo del Este uruguayo, donde compartió con sus seguidores postales de pura calma y disfrute.

La periodista, actriz y artista plástica documentó la escapada en sus redes sociales. En una de sus historias más comentadas, se la vio saliendo del mar en bikini, en una playa prácticamente desierta, y celebrando el momento con una frase espontánea: “Ay Dios, qué placer, y no hay nadie”, escribió, dejando en evidencia el disfrute de ese instante.

Más tarde, compartió nuevas imágenes desde la arena, donde se la vio relajada, tomando sol y disfrutando del entorno natural. Allí reveló que no estaba sola: la acompañó su amiga Adriana, con quien compartió el viaje. “Gratitud”, escribió a modo de síntesis de este momento.

A la noche, compartió en su fedd de Instagram un carrusel de fotos y videos que definió como un día “glorioso”. Incluso deslizó una ironía sobre el pronóstico del tiempo: “¿Yo estoy mal o habían anunciado mal tiempo?”, escribió, sorprendida por una jornada que le permitió hacer playa hasta las 20:00.

Además, Rodríguez agradeció a José Sena por cubrirla en la conducción de Esta boca es mía (Canal 12) durante su ausencia, lo que le permitió concretar la escapada. También tuvo palabras especiales para su amiga, a quien le dedicó un mensaje cómplice: “Vos y yo estamos y estamos jajaja”.

Victoria Rodríguez saliendo del mar en una playa del Este uruguayo. Foto: @victoriarodriguezarralde

Finalmente, cerró con una reflexión que resumió el espíritu del viaje: “De verdad hacía tiempo que no pasaba un día entero tan pero tan feliz”.

El posteo generó una rápida reacción de sus seguidores, superando los mil “me gusta” y acumulando decenas de comentarios. Muchos celebraron verla disfrutar de ese momento de felicidad, mientras que otros destacaron tanto el paisaje como el estado físico de la comunicadora. “Dios conserve tu belleza, perfecta siempre”, le escribió una fan. Victoria, fiel a su estilo, respondió con humor: “Difícil para sagitario”.