Patricia Fierro: el trauma de la infancia, cómo fue ser doble de Susana Giménez y su confesión más picante

Oriunda de Pando, Patricia Fierro supo construir una carrera mediática marcada por la exposición, los cambios y la capacidad de reinventarse. Comenzó como modelo, fue chica Playboy, cruzó el charco para hacer teatro de revista, y logró consolidarse como conductora en la televisión uruguaya.

Pasó por distintos formatos y roles: fue parte de Pizza a Carballo (Canal 4), condujo ciclos como El Garage TV (Canal 10) y Destinos y sabores (Canal U), y 7 sentidos (Canal 7 de Punta del Este). También fue participante de MasterChef Uruguay (Canal 10) y panelista de Algo Contigo (Canal 4), su última experiencia en pantalla antes de dar un paso al costado.

Hoy, alejada momentáneamente de la televisión, apuesta a un proyecto personal que marca un giro en su vida: la creación de un hotel canino.

Detrás de esa trayectoria hay una historia atravesada por la maternidad adolescente—Valentina, su única hija, nació cuando Fierro tenía 17 años—, momentos de alta exposición, otros donde tuvo que empezar de cero y reinventarse.

El presente la encuentra en pareja con el rugbier Rodrigo Silva desde hace una década y fascinada con su rol de abuela de Renata. El 12 de marzo cumplió 46 años y por ese motivo, te contamos cinco datos curiosos que quizás no sabías sobre la modelo y comunicadora.

Hizo de doble de Susana Giménez

Cruzó el charco en 2007 y vivió una experiencia que siempre había soñado. Se instaló en Carlos Paz para integrar Revista Latina, donde compartió elenco con María Marta Serra Lima, Iliana Calabró y Jésica Cirio. Así empezó a hacerse un nombre en el mercado argentino. En ese camino, también fue convocada para participar en la apertura del programa de Susana Giménez, donde hizo nada menos que de su doble, y definió a la diva como "una genia".

“Estuvimos en La Mary con ella, andaba por todos lados como una más. No le importa nada. Fue un placer, irradia energía positiva, aparece y a una le cambia el humor. Almorzábamos todos juntos y ella salía con ruleros, saludaba, daba besos”, contó a Sábado Show.

A pesar de las oportunidades, el ambiente no terminaba de convencerla y optó por volver a Uruguay. Tiempo después, en 2015, volvió a intentar radicarse en la vecina orilla y se reunió con el “Chato” Prada, figura clave de Ideas del Sur, con la ilusión de sumarse al Bailando. Finalmente, no sucedió.

Arrastra un trauma de la infancia

Aunque ama el mar y disfruta de contemplarlo porque le transmite mucha paz, no puede meterse. A los 12 años, en la playa de Atlántida, una pelota inflable se fue mar adentro y salió a buscarla sin pensar. “Cuando quise acordar estaba lejos y no hacía pie”, recordó en diálogo con Sábado Show. Empezó a ahogarse y el siguiente recuerdo es el de un salvavidas reanimándola en la arena.

Desde entonces, le quedó una fobia tan profunda que evita meterse en el mar y en piscinas. “Solo me mojo los pies. Ojalá algún día pueda trabajar ese miedo”, expresó. A pesar de este episodio, mantiene un fuerte vínculo emocional con Atlántida, donde pasó veranos inolvidables, y no descarta vivir allí algún día.

Fue Miss Playboy TV 20 años atrás

En el marco de una producción hot que realizó para Revista Hombre, mientras hacía teatro de revista en Argentina, dijo que quitarse la ropa le resultaba algo natural: “Lo veo como un trabajo. No me da vergüenza. Una se muestra cómo vinimos al mundo, estamos mucho más puras así”. La entonces Miss Playboy señaló que muchas veces la encasillaron por lo físico, aunque detrás hubiera preparación y estudio.

También confesó que participó en escenas eróticas acompañada y en solitario, y si bien al inicio le generaba pudor, luego lo disfrutó: “La experiencia fue muy buena”. En esa misma nota reveló que guardaba material íntimo que nunca mostraría y admitió tener la fantasía de estar con otra mujer.

Vivió un hecho paranormal al aire de Canal 4

La conductora y modelo se mostró conmovida durante una nota con la médium Noelia Pace, mientras era panelista de Algo Contigo. El episodio sucedió al aire y todo comenzó cuando Pace percibió la presencia de “una abuela que reclamaba que no fueron a saludarla”. Eso hizo llorar desconsoladamente a Fierro. Mientras sus compañeros la consolaban, la médium le transmitía más datos que le bajan de su abuela: “Te llevo conmigo, andá tranquila”, le decía.

Una vez que logró reponerse,confesó que apenas entró Pace al estudio se le erizó la piel. “Fue tremendo”, resumió luego de experimentar esa mágica conexión con un espíritu.

Superó prejuicios en el amor

Se conocieron por redes sociales y, contra todos los pronósticos, construyeron una relación sólida. Patricia Fierro y el rugbier Rodrigo Silva llevan una década juntos, pero el comienzo no fue sencillo. Todo empezó con mensajes por Facebook que derivaron en un primer encuentro casual. “Era divertido hablar con él”, expresó a Sábado Show. Sin embargo, cuando descubrió que tenía 13 años menos, las dudas aparecieron. “Fue difícil por los prejuicios y el qué dirán”, admitió.

El punto de inflexión llegó cuando entendió que era feliz y, con el apoyo de su hija Valentina, decidió seguir adelante. Desde entonces, define la relación como “sanísima”, basada en el compañerismo y el equilibrio entre sus personalidades opuestas. Hoy comparten la vida entre la ciudad y el campo, y aunque en su momento pensaron en agrandar la familia, la vida los sorprendió con la llegada de su nieta Renata, que terminó de consolidar esta maravillosa etapa.