El inesperado deseo de Noelia Etcheverry en su cumpleaños de 40 que sorprendió a sus compañeros de Canal 10

El cambio de década encuentra a Noelia Etcheverry en su mejor momento. La conductora, que dio sus primeros pasos haciendo móviles en Canal 10, se consolidó como una de las figuras más fuertes de la pantalla de Saeta y hoy atraviesa un presente cargado de desafíos.

Este 31 de marzo celebró sus 40 años en pleno rodaje de MasterChef Uruguay ya que será la conductora del formato este año. Y lo hizo rodeada de sus compañeros de Saeta, que prendieron un fuego, tiraron hamburguesas y chorizos, y armaron una exquisita mesa de dulces.

Más tarde le cantaron el “feliz cumpleaños” y sopló las velas de una torta que decía "40 son los nuevos 30", pero lo que más llamó la atención fue su particular deseo.

“Que todos sean felices y que hagamos muchas temporadas más”, se la escucha decir en voz alta en un video que compartió en redes. Fiel a su estilo, lo reafirmó con humor en una historia: “No terminé una y ya pedía más temporadas. Aries”, escribió, etiquetando al reality gastronómico.

Horas después, publicó un carrusel de imágenes del festejo y dijo estar agradecida de poder celebrarlo trabajando de lo que ama: "Compartí gran parte del día con mis compañeros que la rompieron y lo dieron todo… ¡GRACIAS!", expresó.

Noelia Etchverry en su mejor momento profesional

Las cuatro décadas la encuentran en pleno crecimiento profesional. Actualmente, Etcheverry se luce todos los miércoles en horario central con Sonríe, junto a Rafa Cotelo y Jorge Piñeyrúa, y asumió uno de los retos más importantes de su carrera: la conducción de MasterChef Uruguay.

La propuesta llegó de forma inesperada a comienzos de año. “No me lo esperaba para nada”, reconoció en una reciente entrevista con El País. Cuando finalmente le revelaron de qué se trataba, aceptó sin dudar y lo primero que hizo fue llamar a Eduardo “Colo” Gianarelli, quien dejó el rol para ponerse al frente de la primera edición de Gran Hermano Uruguay durante el segundo semestre de 2026.

Desde hace alrededor de un mes, Etcheverry está grabando la nueva temporada del reality gastronómico, que contará nuevamente con Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres como jurados. Será la séptima edición con participantes amateur.

Aunque al principio sintió el peso del desafío —“temblaba”, confesó— con el correr de las jornadas se fue soltando y hoy disfruta del rol con más confianza en sí misma: “Me siento realizada en este momento profesional. Más segura, más plantada. Igual esto es un trabajo donde rendís examen todos los días", dijo en esa misma nota.

Como si fuera poco, su agenda suma otro desafío importante: en mayo estrenará la obra Un dios salvaje, dirigida por Álvaro Ahunchain y producida por Diego Sorondo.

La pieza llegará el 18 de mayo a la Alianza y la tendrá compartiendo escenario con Cata Ferrand, Leo Lorenzo y Carlos Rompani.

Desde la cuenta oficial de DS Producciones saludaron a Noelia en su día y ella aprovechó la ocasión para agradecer las oportunidades y la confianza depositada: "Los quiero mucho. Gracias por potenciarme y permitirme caminar juntos", escribió.

Mientras encara nuevos proyectos, su deseo de cumpleaños dejó en claro algo: quiere que este presente no sea fugaz, sino el comienzo de muchas temporadas más.