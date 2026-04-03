Las fotos de las vacaciones de Sofía Rodríguez en un destino paradisíaco y la escena que se robó las miradas
La comunicadora aprovechó una pausa en las grabaciones de "La Máscara" para viajar con su pareja y sus hijos. Desde allí, compartió en redes distintas postales del descanso y momentos que captaron atención. Aquí, el video.
La Semana de Turismo es el momento ideal para tomarse unos días de relax y desconexión antes de que el año tome su máximo ritmo. Si bien 2026 ya arrancó movido para Sofía Rodríguez, con el estreno de ¿Quién es la máscara? por la pantalla de Teledoce, aprovechó que las grabaciones del exitoso show televisivo entraron en pausa para subirse a un avión y viajar rumbo a un destino paradisíaco.
La comunicadora e influencer viajó con su pareja, Tomás Bartesaghi; Agustina, la hija mayor del empresario gastronómico; y Borja, el bebé de un año y medio que tienen en común. El lugar elegido por la familia fue Río de Janeiro, un destino que Sofía ya había visitado el año pasado en una escapada con amigas, la primera desde el nacimiento de su hijo.
Fiel a su estilo de compartir cada momento con sus más de 72 mil seguidores,
la investigadora de La Máscara mostró las primeras imágenes de las actividades que han realizado hasta ahora, tanto en historias como en el feed. En un posteo cuyo pie decía “Vacaciones, nivel de felicidad infinito”, resumió estos días de relax y disfrute en un carrusel de fotos que retrata varios de los mejores momentos del viaje.
Luego, compartió en historias el paseo en barco que hicieron por la espectacular Ilha Grande, famosa por sus playas de aguas cristalinas y su vegetación exuberante. Allí, un detalle muy tierno llamó la atención de sus seguidores: quien estaba al mando del timón era el pequeño Borja, que se las ingenió para “manejar” por un rato. “Un bebito navegante”, escribió Sofía, orgullosa.
“La familia gozanding”, escribió en otra historia donde se los veía a los cuatro radiantes, disfrutando del sol y el mar. En otra postal, ya más distendida, los tres adultos aparecieron bromeando con la lengua afuera, en una imagen que reflejaba el clima relajado del viaje.
Por último, y como broche de oro de una jornada intensa y divertida, mostró el arcoíris que les regaló ese mágico atardecer en las playas de Brasil. Todo indica que habrá más material en los próximos días, porque las vacaciones recién están empezando para esta familia.
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