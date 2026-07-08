Fracasó negociación en el Ministerio de Trabajo y el sindicato de TCP inició paro de actividades por tiempo indefinido

Luego de que la reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TPC)— las partes no llegaran a un acuerdo, el sindicato de TCP-Nelsury anunció paro de actividades por tiempo indefinido desde las 17 horas de hoy con "reintegro espontáneo".

Según indicó TCP en un comunicado, la empresa garantizó el abastecimiento de agua potable para consumo humano a un buque aunque el sindicato se declaró en conflicto. "La decisión de la empresa respondió exclusivamente a la necesidad de asegurar la prestación de un servicio esencial para la tripulación del buque, ante la negativa del sindicato a realizar dicha tarea y a impedir que empresas especializadas pudieran llevarla a cabo", indicó TCP en el documento.

"TCP entiende que ninguna negociación colectiva puede justificar que el suministro de agua potable para consumo humano sea utilizado como mecanismo de presión", sostuvo la empresa en el comunicado y agregó: "Lamentablemente, el sindicato mantiene como condición previa para iniciar la negociación que la empresa acceda a determinadas exigencias económicas, postura que impide el normal desarrollo del diálogo y que TCP no puede aceptar por resultar incompatible con una negociación colectiva de buena fe".

Puerto de Montevideo. Foto: archivo El País

Por otra parte, la empresa reiteró que "no cederá frente a presiones, amenazas o acciones de cualquier naturaleza" por parte del sindicato, que "pretendan impedir el libre desarrollo de la negociación colectiva o afectar la continuidad de los servicios que presta la terminal". En ese sentido, aseguró que "ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona física o jurídica, organización o entidad ajena a la negociación colectiva".

En caso de continuar con el conflicto, la empresa advirtió que, "adoptará las medidas adicionales que resulten necesarias para proteger la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de sus obligaciones y los intereses de la empresa, sus clientes y la comunidad portuaria".