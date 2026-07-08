El conflicto en el Puerto de Montevideo escala tras la traba para abastecer de agua potable a buques

El conflicto entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TPC)— atraviesa un nuevo capítulo luego de retomar las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hoy y los reclamos dejaron de ser solo económicos y escalaron a críticas sobre el abastecimiento de agua potable. "El sindicato se niega a realizar el abastecimiento de agua potable e impide que empresas tercerizadas presten ese servicio advirtiendo de una generalización del conflicto si TCP realiza el suministro efectivamente", aseguró TCP en un comunicado en el que advirtió sobre una "situación de especial gravedad. Fuentes del sindicato portuario explicaron a El País que si bien el reclamo no es nuevo, el tema no fue abordado en el encuentro.

"Lamentablemente, no fue posible avanzar, ya que el Sindicato de Trabajadores de TCP mantiene como condición previa para iniciar la negociación que la empresa otorgue determinadas compensaciones económicas anticipadas", dijo TCP a propósito de las negociaciones.

El último convenio entre las partes —vencido en octubre de 2025 y prorrogado hasta mayo de este año— estipulaba una escala de jornales asegurados para su plantilla en función de la antigüedad y las horas trabajadas el año anterior. De acuerdo con lo que dijo la empresa, el mínimo asegurado era de 13 jornales, aunque había trabajadores que llegaban a un máximo de 26, con franjas intermedias.

Clave. El sindicato portuario presiona para que la ANP utilice dragas públicas, cuyos precios son tres veces más caros que los privados. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En promedio, la mitad de los trabajadores tiene 20 o más jornales asegurados, con un promedio de $ 60.000 pesos mensuales. Una vez iniciado el último conflicto, el sindicato exigió que se les otorgue un bono de $ 50.000 líquidos mensuales a todos los trabajadores mientras dure la negociación o que se les garantice un mínimo de 25 jornales, lo cual fue rechazado por Katoen Natie.

"TCP reitera que dichas compensaciones forman parte de las materias propias de la negociación colectiva y no pueden convertirse en un requisito para habilitar el diálogo", respondió la empresa en el comunicado emitió hoy.

Sin embargo, el conflicto escaló a un nuevo escenario con cruces sobre el abastecimiento de agua potable en la terminal. Según TCP, la decisión del gremio "ha condicionado el restablecimiento de proveer agua potable a que la empresa acceda a las compensaciones económicas reclamadas para acceder a la negociación del convenio".

Puerto de Montevideo. Foto: archivo El País

"Históricamente, TCP ha garantizado el abastecimiento de agua potable para consumo humano a los buques, servicio que durante años fue realizado normalmente sin que existiera compensación económica alguna por esa tarea. Recién con la vigencia del último convenio colectivo se estableció una compensación específica para los trabajadores que realizaran dicha función", agregaron en el comunicado.

"TCP entiende que resulta inaceptable que un servicio esencial para el consumo humano de las tripulaciones quede condicionado a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de la negociación colectiva", dijo la empresa en el comunicado y aseguró que por este motivo, TCP abastecerá a todos los buques que lo requieran "aun cuando ello pueda dar lugar a nuevas medidas sindicales".