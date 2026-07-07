Conflicto en el Puerto de Montevideo: el sindicato no descarta recrudecer medidas en caso de no lograr acuerdo

El conflicto entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y Katoen Natie -principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TPC)- aún continúa. Las actividades en el puerto se reanudaron ayer en la mañana, luego de que los trabajadores comenzaran un paro el sábado en la tarde.

El último convenio entre ambas partes -vencido en octubre de 2025 y prorrogado hasta mayo de este año- estipulaba distintos umbrales de jornales asegurados para su plantilla en función de parámetros como la antigüedad y las horas trabajadas el año anterior. De acuerdo a lo informado por la empresa, el mínimo asegurado era de 13 jornales, pero habían trabajadores que llegaban a un máximo de 26, con franjas intermedias. En promedio, de acuerdo a la compañía, la mitad de los trabajadores tiene 20 o más jornales asegurados, con un promedio de $ 60.000 pesos mensuales.

En ese marco, el sindicato exigió que se les otorgue un bono de $ 50.000 líquidos mensuales a todos los trabajadores mientras dure la negociación o que se les garantice un mínimo de 25 jornales, lo cual fue rechazado por Katoen Natie.

Katoen Natie TCP. Foto: @ktntcp

En ese sentido, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, aseguró en el programa DobleClick (DelSol) que ya llevan “varios meses” negociando “sin ninguna medida” en puerta y que las conversaciones iniciaron “incluso con el convenio aún vigente antes que se venciera” en mayo, pero que no lograron “avanzar ni siquiera” en los jornales asegurados.

En esta línea, señaló que la empresa prevé incorporar 150 trabajadores más, lo que haría que sea “más difícil” solucionar después “el tema”.

Asimismo, señaló que de los más de 550 trabajadores que integran la empresa, más de la mitad se verían impactadas de asegurarse los 25 jornales mínimos.

Agregó además que tras el planteo de la otorgación de un bono de $ 50.000 líquidos al mes a todos los trabajadores, “la postura de la empresa es evadir siempre la negociación”.

Por otra parte, Reinaldo afirmó la posibilidad de recrudecer las medidas, en caso de no alcanzar un acuerdo con la empresa.