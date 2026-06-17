ANP adelantó “iniciativas” que se concretarán en 2027; terminal de pasajeros de Montevideo “demorará unos años más”

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, mencionó este miércoles algunas “iniciativas” que se concretarán en 2027. Lo hizo durante su intervención en el evento “Infraestructuras de Transporte y Movilidad Urbana en Uruguay”, organizado por la Embajada de España.

El jerarca dijo que la nueva gestión asumió el año pasado con cerca de 30 “iniciativas que se habían presentado y promovido a través del sector privado”, de las cuales se dio “prioridad al análisis” de 12. A su vez, señaló que algunas “ya van a estar el año que viene concretadas”.

Una es la instalación de un dique flotante tras la pérdida en 2024 del de la empresa Tsakos, que operaba en el puerto de Montevideo desde 1901. La ANP dispuso en octubre de 2024 un llamado a interesados a la concesión de un área terrestre y de un espejo de agua para instalación de un dique y la realización de reparaciones navales.

Genta manifestó que es un elemento “importante para el mantenimiento de la flota fundamentalmente pesquera”, pues se hacían reparaciones de cascos, cubiertas, electricidad, pinturas, mecánica, entre otros.

Otra es la terminal especializada en vehículos en el puerto, que fue planteada como necesidad ya por las autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. El presidente de la ANP de entonces, Juan Curbelo, aseguró en 2023 que “el puerto de Montevideo va a tener un volumen mayor de movimientos de vehículos en los próximos años” y por eso se requería “una mayor estructura y más logística”.

“Se aprobó una iniciativa privada para una terminal RORO en el puerto de Montevideo y en los próximos días estará el pliego pronto; luego se llamará a licitación”, dijo a El País en su momento.

Genta también mencionó el “desarrollo de una terminal de graneles líquidos”, que fue ya adjudicada en setiembre de ese año. La obra implica un puerto de atraque dentro del propio puerto de Montevideo y tanques de almacenamiento.

Por último, se concretará la construcción de un “depósito de krill en el marco del régimen de Puerto Libre”, para lo que también se lanzó una licitación. Esto forma parte del proyecto de inversión a 20 años del grupo noruego Aker, que se reunió en mayo con el directorio de la ANP.

Una iniciativa que el presidente del organismo también comentó es la reforma de la terminal de pasajeros del Puerto de Montevideo, aunque aclaró que esta “va a demorar algunos años más”. Se presentó un proyecto por parte de Buquebus en 2025, que fue declarado “de interés” en marzo de este año.

“Eso le va a dar una posibilidad de incursionar en algunos negocios nuevos y mejorar una de las actividades fundamentales que tiene el puerto de Montevideo, que es el transporte de pasajeros entre la capital uruguaya y Buenos Aires, más la actividad de cruceros, que también va a utilizar esa terminal”, sostuvo.