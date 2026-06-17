Un recluso fue asesinado en el exComcar tras recibir una herida en el pecho con un arma blanca

Una persona privada de libertad murió en la mañana de este miércoles en el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar), tras ser herido en el pecho con un arma blanca.

Según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el crimen se dio durante el horario de convivencia en el centro carcelario, cuando se registró un incidente entre privados de libertad.

Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Foto: Estefanía Leal

Durante el altercado, el personal penitenciario intervino y solicitó asistencia médica para uno de los internos involucrados. Luego de ser trasladado al centro médico de la cárcel, se constató su fallecimiento a causa de una herida de arma blanca en el tórax.

Tras varias actuaciones e investigaciones realizadas, se logró identificar al posible autor del crimen, que fue apartado del sector y actualmente permanece a disposición de las autoridades.

En el lugar trabajó Policía Científica y las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.