Un policía fue baleado en el barrio Plácido Ellauri: delincuentes robaron su arma de reglamento

Un policía que trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue baleado este lunes en el cruce entre San Martín y Tte. Galeano, en el barrio Plácido Ellauri, cuando dos delincuentes intentaron robarle su arma de reglamento, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes del INR.

El hecho ocurrió sobre las 11:48 horas, cuando el policía -de 29 años y que iba uniformado- fue abordado por dos delincuentes que le exigieron su arma y el efectivo se resistió.

Tras esto, el hombre recibió un balazo en el brazo que le produjo una fractura, así como también un impacto de bala en uno de sus pies. Los delincuentes lograron llevarse el arma de fuego.

Pese a las heridas, el cuadro del policía no reviste gravedad y se encuentra actualmente internado en el Hospital Policial.

Según pudo saber El País, el hombre trabaja en el INR hace un año.

Joven recibió brutal golpiza al salir de un baile en Rivera

Un hombre de 21 años fue brutalmente golpeado en la madrugada de este domingo a la salida de un baile en la ciudad de Rivera, informó la Jefatura de Policía del departamento.

El incidente se produjo entre las calles Faustino Carámbula y Monseñor Vera, en el centro de la ciudad. Según declaró el joven a la Policía, “al encontrarse frente a un local de red de cobranzas fue sorprendido por un grupo de hombres que, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo”.

El joven logró escapar del lugar y fue atendido en emergencia médica donde le diagnosticaron “politraumatismo leve”. Luego radicó una denuncia.

Advertimos que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

🇺🇾🚨 #RIVERA



🔴 JOVEN TERMINÓ HOSPITALIZADO TRAS BRUTAL GOLPIZA 🔴



Un joven de 21 años fue agredido por varias personas a la salida de un baile y resultó politraumatizado. Fue asistido en el Hospital de Rivera.



Investigan Dirección de Investigaciones y Fiscalía. pic.twitter.com/4SxXs1jDda — Pedro olivera (@Pedroolivera000) June 8, 2026

A través de videos que fueron difundidos en redes sociales, se identificó a uno de los agresores, un hombre de 24 años que había sido detenido previamente por desacato y había quedado emplazado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno que dispuso relevar las cámaras de seguridad “que permitan visualizar la agresión” y realizar seguimiento. El hombre identificado deberá declarar ante Fiscalía este martes junto a su abogado.