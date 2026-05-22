Noche sangrienta en Montevideo: mataron a un hombre en barrio Nuevo Comienzo y balearon a un niño en Belvedere

Dos hechos de violencia tuvieron lugar en las últimas horas del jueves en los barrios Nuevo Comienzo y Belvedere, en Montevideo. Un hombre de 29 años fue asesinado y un niño de 11 se encuentra grave tras ser baleado en la calle.

Sobre las 20:00 horas, personal policial y de Bomberos concurrieron a una vivienda ubicada entre camino Sanfuentes y camino Dellazoppa, en el barrio Nuevo Comienzo, luego de que vecinos denunciaran que se habían escuchado disparos y una vivienda se estaba prendiendo fuego.

Recorrida por el asentamiento irregular Nuevo Comienzo, ubicado en el barrio Santa Catalina de Montevideo Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez que lograron extinguir el fuego, hallaron dentro de la vivienda el cuerpo carbonizado de un hombre. Tenía las manos atadas a la nuca. Según información policial consignada por Subrayado (Canal 10) y confirmada por El País, en la vivienda había impactos de bala en la puerta.

La víctima, un hombre de 29 años, fue reconocida por familiares. La investigación quedó a cargo de la Policía Científica, el Departamento de Homicidios y Fiscalía.

Niño de 11 años baleado en Belvedere

Sobre las 23:00 horas, entre las calles José Freire y Pedro Galán, en el barrio Belvedere, un niño de 11 años fue herido por un disparo de arma de fuego y se encuentra grave en el Hospital Pereira Rossell, informó Telemundo (Canal 12).

Según declaró el padre del menor a la Policía, ambos se encontraban en la calle cuando, sin mediar palabra, una moto con dos personas pasó por su lado y les dispararon.

El hombre trasladó a su hijo herido al Hospital del Cerro, donde confirmaron que tenía una herida de arma de fuego en el abdomen. Luego el menor fue trasladado al Hospital Pereira Rossell.

Fiscalía trabaja en la investigación.