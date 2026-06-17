Yamandú Orsi dice presente en la llegada del plan Más Barrio a Las Piedras: lo que le piden los vecinos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles del inicio de intervención en el barrio Corfrisa, de la ciudad de Las Piedras, en Canelones, con el plan Más Barrio. El programa busca una transformación radical en 21 zonas específicas del país —cinco prioritarias, que son por las que se comenzará este año— atravesadas por el crimen organizado y las vulnerables condiciones socioeconómicas de sus vecinos.

"La idea no es solo resolver los techos, sino el entorno", remarcó el mandatario en rueda de prensa. Consultado sobre cuáles fueron las cosas que le reclamaron los vecinos, el presidente respondió que lo mismo que le planteaban años atrás cuando recorría la zona como intendente de Canelones: "la regularización". "Son procesos demasiado lentos. Todos los gobiernos le han intentado dar vuelta", lamentó.

Respecto a la intervención del gobierno en el barrio, Orsi remarcó que para que los cambios sean significativos y se puedan mantener en el tiempo, la obra "implica servicios, presencia del Estado con todo: calles, una plaza, una policlínica, presencia policial".

"Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento", agregó. Ante la pregunta de si este programa ayuda a combatir la violencia, el presidente aseguró que "mejora la convivencia, que es algo más profundo y no es un tema solo del barrio: va desde las redes hasta un partido de fútbol", sentenció.

La instancia en el barrio Cofrisa cuenta también con la presencia del Intendente de Canelones, Francisco Legnani; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y los ministros de Interior, Carlos Negro y de Vivienda, Tamara Paseyro.