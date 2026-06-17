Director de OPP niega Rendición de Cuentas con “gasto cero”: “Es una Rendición que no tiene impacto fiscal”

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, negó este miércoles que la Rendición de Cuentas que se enviará al Parlamento a fin de mes sea de “gasto cero”.

“Nosotros no dijimos que es una Rendición gasto cero, dijimos que es una Rendición que no tiene impacto fiscal, que es bien distinto”, expresó Arim en rueda de prensa.

Para el director de la OPP, una Rendición con “gasto cero” implicaría que ningún rubro tuviera aumentos. Sin embargo, resaltó, “va a haber incrementos relevantes” en tres áreas: “infancia, seguridad y situación de calle”.

Rendición de Cuentas. Foto: Leonardo Mainé.

Para Arim, la próxima será una Rendición de Cuentas "audaz", "porque se compromete con los equilibros macroeconómicos y fiscales y simultáneamente avanza hacia ciertas áreas de políticas" que solicita la sociedad.

Consultado sobre la reasignación de recursos, el director de la OPP confirmó que ese continúa siendo el compromiso asumido desde el Poder Ejecutivo y fue también una instrucción directa del presidente, Yamandú Orsi. "Vamos a avanzar en esa dirección, en las áreas prioritarias para esta Rendición de Cuentas, que se agregan a las prioridades que ya establecimos y financiamos en la ley de Presupuesto quinquenal, porque el incremento del año 2027 no es solo en la Rendición de Cuentas, ya hay incrementos con respecto al 2026 establecidos y comprometidos en la ley de Presupuesto quinquenal", explicó.

Una Rendición de Cuentas "de carácter temático"

El ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, fue quien había adelantado a fines de mayo los lineamientos de la próxima Rendición de Cuentas, luego de participar de un Consejo de Ministros con el presidente de la República.

"El mensaje que el equipo económico le transmitió al Gobierno es que aún, a pesar del escenario de incertidumbre, la performance de la economía uruguaya -en promedio- está atravesando síntomas de buen desempeño", destacó Oddone.

Gabriel Oddone El País

Agregó que dicha Rendición de Cuentas tiene una consideración "de carácter temático" ya que "pone énfasis" en la priorización de la infancia, el fortalecimiento de las inversiones en materia de seguridad, personas en situación de calle y el empleo.

"Con estos cuatro focos, lo que estamos definiendo es que los compromisos presupuestales que fueron asumidos en oportunidad de la Ley de Presupuesto para el 2027 se mantienen", destacó Oddone.